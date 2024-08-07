«Сбер» стал начислять двойной кэшбэк. Как получить?

Александр


«Сбер» расширил условия программы лояльности «СберСпасибо». В рамках этого предложения можно получить увеличенный размер кэшбэка — дополнительно к выбранным категориям начисляется возврат за покупки в определённых магазинах.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно авторизоваться на этой странице используя Сбер ID, к которой привязана ваша карта. Далее нужно выбрать пять магазинов, в которых вы хотите получить второй кэшбэк. Само собой, в аккаунте должна быть активирована программа лояльности «СберСпасибо», иначе вообще ни один кэшбэк не начислится.



Выбор магазинов не особо широкий, но есть вполне привлекательные предложения: например, 30% за покупки в «Купере» (бывший «СберМаркет»), 15% в аптеках «Планета здоровья», а также по 20% в «Бургер Кинге» и «Ростиксе». Эти кэшбэки суммируются с теми, что клиент получает в рамках выбранных категорий. Для каждого партнёра действуют ограничения по размеру начисления — от 300 до 1000 баллов «Спасибо». Например, в «Ленте» можно получить не более 500 баллов, в «Детском мире» столько же, а в «Эльдорадо» вдвое больше. Акция действует до 10 сентября, а полученные баллы можно тратить в сервисах «Сбера» (например, на покупки в «МегаМаркете») и у партнёров банка.
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Комментарии

+37
Bykolev
Ага, только купишь 100% электронику, а засчитают как Хобби и развлечения, и кэшбек уже не тот, что ожидал.
2 часа назад в 17:28
#
tellurian
+1650
tellurian Bykolev
Этим многие банки балуются, к сожалению.
час назад в 18:25
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Максим Лысенко
0
Максим Лысенко
Выбрал я кешбэк 30% в купере и предварительно вообще не вижу, что мне начислят что-то, кроме стандартного кешбэка по сберпрайм. Проверять что-то не хочется.
час назад в 17:41
#
EDD
+404
EDD
Кто-то ещё верит Сберу🤔
час назад в 17:55
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+65
Алексей EDD
А чего не верить? Кешбек приходит, проценты по вкладам тоже. Больше положенного за кредит не берут. 🤔
час назад в 18:01
#
tellurian
+1650
tellurian EDD
Я верю. В целом всё хорошо
час назад в 18:25
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