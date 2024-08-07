«Сбер» стал начислять двойной кэшбэк. Как получить?

«Сбер» расширил условия программы лояльности «СберСпасибо». В рамках этого предложения можно получить увеличенный размер кэшбэка — дополнительно к выбранным категориям начисляется возврат за покупки в определённых магазинах.
Чтобы воспользоваться предложением, нужно авторизоваться на этой странице используя Сбер ID, к которой привязана ваша карта. Далее нужно выбрать пять магазинов, в которых вы хотите получить второй кэшбэк. Само собой, в аккаунте должна быть активирована программа лояльности «СберСпасибо», иначе вообще ни один кэшбэк не начислится.
Выбор магазинов не особо широкий, но есть вполне привлекательные предложения: например, 30% за покупки в «Купере» (бывший «СберМаркет»), 15% в аптеках «Планета здоровья», а также по 20% в «Бургер Кинге» и «Ростиксе». Эти кэшбэки суммируются с теми, что клиент получает в рамках выбранных категорий. Для каждого партнёра действуют ограничения по размеру начисления — от 300 до 1000 баллов «Спасибо». Например, в «Ленте» можно получить не более 500 баллов, в «Детском мире» столько же, а в «Эльдорадо» вдвое больше. Акция действует до 10 сентября, а полученные баллы можно тратить в сервисах «Сбера» (например, на покупки в «МегаМаркете») и у партнёров банка.
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