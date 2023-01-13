«Сбербанк Онлайн» перестанет работать у части пользователей. Что сделать, чтобы это не произошло

«Ваше приложение „Сбербанк онлайн“ перестает работать 16 января 2023 года. Вы можете использовать веб-версию или обновить приложение в офисе», — говорится в сообщении банка.

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«Сбер» сообщил о том, что в скором времени старые версии приложения «Сбербанк Онлайн» перестанут работать. Они будут отключены от дистанционного обслуживания и на Android, и на iOS.«Сбер» рекомендует обновить приложение «Сбербанк Онлайн». В случае с Android-смартфонами обновление можно скачать с сайта sber.ru или из российских магазинов приложений (например, RuStore). Пользователям iPhone сложнее — для установки апдейта потребуется идти в отделение «Сбер», где специально обученный сотрудник установит свежую версию «Сбербанк Онлайн» с помощью специальной утилиты, которая позволяет инсталлировать приложения в обход App Store.«Сбер» сообщил, что клиентам с устаревшими версиями «Сбербанк Онлайн» были направлены SMS-оповещения о необходимости обновиться. Если приложение окажется неработоспособно, можно воспользоваться веб-версией сервиса. То же самое касается обладателей iPhone, которые по какой-то причине (например, из соображений безопасности) не хотят устанавливать приложения с помощью сторонних утилит.