Найден способ сделать «Проводник» в Windows 11 гораздо более удобным и полезным

Александр

Разработчики-энтузиасты выпустили обновлённую версию программы Explorer Tab Utility. Она модифицирует «Проводник» в Windows 11, добавляя ему несколько недостающих функций.

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Explorer Tab Utility представляет собой по сути надстройку «Проводник», добавляя поддержку горячих клавиш для выполнения некоторых функций и позволяя изменить поведение программы.



Среди возможностей Explorer Tab Utility:

  • Открытие пути к файлу в новой вкладке, а не в окне
  • Переключение виртуального рабочего стола с помощью ярлыка
  • Повторное открытие закрытой вкладки или окна горячими клавишами
  • Создание дубликата текущего окна горячими клавишами
  • Быстрый переход на стартовую страницу «Проводника» или по заранее заданному пути

Explorer Tab Utility можно скачать с GitHub. Программа полностью бесплатная, Она почти не потребляет системные ресурсы, а её исходный код раскрыт.

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