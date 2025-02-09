Найден способ сделать «Проводник» в Windows 11 гораздо более удобным и полезным

Разработчики-энтузиасты выпустили обновлённую версию программы Explorer Tab Utility. Она модифицирует «Проводник» в Windows 11, добавляя ему несколько недостающих функций.
Среди возможностей Explorer Tab Utility:
- Открытие пути к файлу в новой вкладке, а не в окне
- Переключение виртуального рабочего стола с помощью ярлыка
- Повторное открытие закрытой вкладки или окна горячими клавишами
- Создание дубликата текущего окна горячими клавишами
- Быстрый переход на стартовую страницу «Проводника» или по заранее заданному пути
Explorer Tab Utility можно скачать с GitHub. Программа полностью бесплатная, Она почти не потребляет системные ресурсы, а её исходный код раскрыт.