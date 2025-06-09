Секретный способ получить огромную скидку на Wildberries

Всем известно, что на Wildberries цены формируются динамически и меняются по много раз на день, поэтому любой товар можно купить дешевле, если отследить момент, когда он подешевеет. Но у этого маркетплейса есть особенность, о которой почти никто не знает.



Wildberries предоставляет скидку 5% при оплате через «WB Кошелёк», но эта скидка может увеличиться до 10% и даже больше (максимум, что я видел, — 13%). В такие моменты товары становятся максимально дешёвыми, главное — не упустить момент и успеть оформить заказ, пока скидка не вернулась к прежним 5%.

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