Секретный способ получить огромную скидку на Wildberries

Всем известно, что на Wildberries цены формируются динамически и меняются по много раз на день, поэтому любой товар можно купить дешевле, если отследить момент, когда он подешевеет. Но у этого маркетплейса есть особенность, о которой почти никто не знает.
Wildberries предоставляет скидку 5% при оплате через «WB Кошелёк», но эта скидка может увеличиться до 10% и даже больше (максимум, что я видел, — 13%). В такие моменты товары становятся максимально дешёвыми, главное — не упустить момент и успеть оформить заказ, пока скидка не вернулась к прежним 5%.
Официально Wildberries нигде не объявлял о плавающем размере скидки, поэтому достоверно неизвестно, в какие моменты она увеличивается. По моему опыту, можно добавить интересующие товары в корзину и время от времени проверять, сколько они стоят. Примерно через пару часов появится повышенная скидка.