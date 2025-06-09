Секретный способ получить огромную скидку на Wildberries

Александр

Всем известно, что на Wildberries цены формируются динамически и меняются по много раз на день, поэтому любой товар можно купить дешевле, если отследить момент, когда он подешевеет. Но у этого маркетплейса есть особенность, о которой почти никто не знает.

Wildberries предоставляет скидку 5% при оплате через «WB Кошелёк», но эта скидка может увеличиться до 10% и даже больше (максимум, что я видел, — 13%). В такие моменты товары становятся максимально дешёвыми, главное — не упустить момент и успеть оформить заказ, пока скидка не вернулась к прежним 5%.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides



Официально Wildberries нигде не объявлял о плавающем размере скидки, поэтому достоверно неизвестно, в какие моменты она увеличивается. По моему опыту, можно добавить интересующие товары в корзину и время от времени проверять, сколько они стоят. Примерно через пару часов появится повышенная скидка.

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Wildberries сломался по всей стране. Товары не заказать, посылку не получить
Wildberries может списать за товар больше, чем надо. Вот как это работает
Wildberries упростил бесплатный отказ от доставки товаров

Рекомендации

Рекомендации

Как заблокировать все звонки от спамеров и мошенников на Android-смартфоне
Как создать аккаунт Google и Gmail в России в 2025 году без номера телефона. Это новый способ
Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+140
crubs
на озоне точно так же
Сегодня в 15:46
#
tellurian
+2452
tellurian
На ВБ в вечернее время самая лучшая цена.
Уже неделю мониторю и увидел закономерность.
Но главное условие, прокачать свой кошелек. Тогда чаще.
Сегодня в 15:49
#
+279
просто дед tellurian
Не, тут нет зависимости. ВБ регулирует цену в основном через спп, спп на один и тот же товарно , но разных цветов может отличаться (тут понять зависимость просто невозможно )
Сегодня в 18:10
#
+279
просто дед
Че тут неизвестного .
Самая не выгодная до 11:00 по Москве. Далее примерно с 11:30-12:00 -2% от цены . Самая лучшая цена с 18:00 до 22:00, тут самая большая спп разница между утром и вечером может доходить до 7-8%
Сегодня в 18:09
#