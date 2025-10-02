SIM-карта без прошлого: как получить номер, не обремененный чужими долгами и спамом

Александр

Фото freepik

Российские операторы связи начали продавать «чистые» номера — те, что никогда не использовались и не числятся в спам-базах. МТС запустил такую услугу в августе, «МегаФон» — в сентябре, Т2 рассматривает эту возможность. Идея в том, чтобы дать абоненту номер, на который гарантированно не будут поступать звонки от коллекторов и назойливых маркетологов, а также которого нет в чёрных списках банков и различных сервисах из-за действий предыдущего владельца.

Услуга стала ответом на реальную проблему: множество номеров после возвращения в оборот остаются в чёрных списках компаний и сервисов. Как поясняют эксперты, операторы, экономя на государственной пошлине в 50 рублей за номер, могут уже через 3-6 месяцев перепродавать старые номера новым клиентам. Ничего не подозревающий покупатель сим-карты рискует столкнуться с тем, что ему постоянно звонят или его номер помечается на входящих вызовах как мошеннический.

«Чистый номер» особенно востребован среди тех, кто по работе часто звонит незнакомым людям, а также среди всех, кто хочет избежать звонков по делам предыдущего владельца — будь то кредиторы, брошенные жены или обманутые дольщики. Стоимость услуги варьируется: у «МегаФона» 600 рублей, а МТС предлагает варианты от 150 рублей.

Эксперты считают запуск услуги логичным шагом, однако некоторые, как гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, полагают, что для полного решения проблемы все номера после их использования следует «выдерживать» не несколько месяцев, а год или два. Это позволило бы очистить их репутацию во всех возможных базах данных и чёрных списках.

Ранее мы рассказали, какие проблемы могут возникнуть при покупке SIM-карты с номером, который ранее принадлежал другому человеку.
