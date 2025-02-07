Банки передали налоговой сведения о вкладчиках. Как проверить, сколько вы должны за 2024 год?

Александр


Если вы в 2024 году получали проценты по вкладам и накопительным счетам, то в этом году должны уплатить налог при превышении определённого уровня дохода по этим статьям. Разбираемся, когда платить, сколько, как проверить, правильно ли рассчитан ваш налог, и как получить вычет.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) самостоятельно высчитывает сумму налога и позже в этом году (до 31 октября) пришлёт уведомления об уплате заказным письмом, по электронной почте, через «Госуслуги» или в личный кабинет налогоплательщика. Налог нужно будет уплатить до 1 декабря 2025 года, а если будет допущена просрочка, начнут капать пени или будет выписан штраф за неуплату.

От уплаты налога освобождены граждане, чей доход по вкладам составил не более 210 000 рублей. Необлагаемая сумма высчитывается на основе максимальной ключевой ставки Центробанка за год (в 2024 году — 21%), умноженной на 1 млн. На превышение лимита начисляется НДФЛ, который в 2024 году составлял 13% с совокупной суммы годового дохода до 5 млн рублей и 15%, если доход был более 5 млн (повышенный процент налога платится с превышения 5 млн).



Банки уже передали в ФНС сведения о доходах своих вкладчиков, эти данные начали отображаться в личном кабинете налогоплательщика, поэтому можно зайти в него, узнать сумму подлежащего к уплате налога и проверить корректность начислений. В некоторых случаях могут возникать ошибки (например, если банк передал некорректные сведения). На сайте можно посмотреть, в каких банках вы получали доходы по вкладам, в каком объёме, и сколько нужно уплатить в налоговую. При выявлении несоответствий можно обратиться в ФНС через интернет или с бумажным заявлением. Срок ответа от ведомства обычно не превышает 30 дней, но он может быть продлён при необходимости.

Налог на вклады можно уменьшить, если в 2024 году вы платили за обучение, медицинские услуги, фитнес, вносили деньги на индивидуальный инвестиционный счёт или делали пожертвования. Для этого требуется подать декларацию, приложив к ней документы, подтверждающие такие расходы. В случае подачи декларации срок уплаты налога смещается на 15 июля, но можно подать декларацию после уплаты налога и получить вычет позже.
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Комментарии

+53
Bykolev
Эх, обидно. Чуть не уложился в лимит, чтобы не платить.
Сегодня в 17:17
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tellurian
+2144
tellurian Bykolev
Так и платить чуть-чуть;)
Сегодня в 18:07
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+82
Gntlmn Mthfcng Bykolev
Странная логика у Вас. Так вы и платите 13% от суммы превышения. Чем больше вы платите налог, тем больше вы лично зарабатываете на вкладах. Это тоже самое если говорит б «как хорошо что у меня ЗП 99к так как если б я получал 110к я б заплатил налог 1к»
2 часа назад в 18:53
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