Банки передали налоговой сведения о вкладчиках. Как проверить, сколько вы должны за 2024 год?

Если вы в 2024 году получали проценты по вкладам и накопительным счетам, то в этом году должны уплатить налог при превышении определённого уровня дохода по этим статьям. Разбираемся, когда платить, сколько, как проверить, правильно ли рассчитан ваш налог, и как получить вычет.
От уплаты налога освобождены граждане, чей доход по вкладам составил не более 210 000 рублей. Необлагаемая сумма высчитывается на основе максимальной ключевой ставки Центробанка за год (в 2024 году — 21%), умноженной на 1 млн. На превышение лимита начисляется НДФЛ, который в 2024 году составлял 13% с совокупной суммы годового дохода до 5 млн рублей и 15%, если доход был более 5 млн (повышенный процент налога платится с превышения 5 млн).
Банки уже передали в ФНС сведения о доходах своих вкладчиков, эти данные начали отображаться в личном кабинете налогоплательщика, поэтому можно зайти в него, узнать сумму подлежащего к уплате налога и проверить корректность начислений. В некоторых случаях могут возникать ошибки (например, если банк передал некорректные сведения). На сайте можно посмотреть, в каких банках вы получали доходы по вкладам, в каком объёме, и сколько нужно уплатить в налоговую. При выявлении несоответствий можно обратиться в ФНС через интернет или с бумажным заявлением. Срок ответа от ведомства обычно не превышает 30 дней, но он может быть продлён при необходимости.
Налог на вклады можно уменьшить, если в 2024 году вы платили за обучение, медицинские услуги, фитнес, вносили деньги на индивидуальный инвестиционный счёт или делали пожертвования. Для этого требуется подать декларацию, приложив к ней документы, подтверждающие такие расходы. В случае подачи декларации срок уплаты налога смещается на 15 июля, но можно подать декларацию после уплаты налога и получить вычет позже.