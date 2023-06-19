Скрытая функция iOS 17, о которой Apple умолчала на WWDC. Сайты теперь можно слушать

Фархад
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В начале месяца Apple представила следующее масштабное обновление ПО для своих смартфонов — iOS 17. Как обычно, компания прошлась поверхностно по ключевым нововведениям, но многие интересные фичи остались без внимания. Например, в Safari теперь можно послушать содержимое с открытой страницы. Вот как это работает.

Сразу отметим, что и в предыдущих версиях iOS можно заставить систему зачитать вслух контент с экрана через функцию «Проговаривания» в Универсальном доступе.

В iOS 17 всё работает намного проще:
  • Откройте нужный сайт и выберите нужную страницу (статью);
  • Нажмите на значок с буквами «аА» в адресной строке;
  • Выберите опцию «Слушать страницу»;
  • Готово.
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Теперь Siri зачитает весь текст с экрана, кроме контекстной рекламы. Функция продолжит работать даже с заблокированным экраном.

Также вы можете заранее перевести нужную страницу на русский язык через значок с буквами «аА» в адресной строке, а после прослушать текст.

Безусловно, это одна из полезнейших функций iOS 17, которая позволит слушать новости в фоне, пока собираешься на работу.
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Комментарии

Mers
+4436
Mers
Класс👍🏻
Вчера в 21:36
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+127
MusicXpess
Думаю Siri запнётся уже на заголовках с iGuides, про текст и речи быть не может😂
Сегодня в 00:13
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