Скрытая функция iOS 17, о которой Apple умолчала на WWDC. Сайты теперь можно слушать

Откройте нужный сайт и выберите нужную страницу (статью);

Нажмите на значок с буквами «аА» в адресной строке;

Выберите опцию «Слушать страницу»;

Готово.

В начале месяца Apple представила следующее масштабное обновление ПО для своих смартфонов — iOS 17. Как обычно, компания прошлась поверхностно по ключевым нововведениям, но многие интересные фичи остались без внимания. Например, в Safari теперь можно послушать содержимое с открытой страницы. Вот как это работает.Сразу отметим, что и в предыдущих версиях iOS можно заставить систему зачитать вслух контент с экрана через функцию «Проговаривания» в Универсальном доступе.В iOS 17 всё работает намного проще:Теперь Siri зачитает весь текст с экрана, кроме контекстной рекламы. Функция продолжит работать даже с заблокированным экраном.Также вы можете заранее перевести нужную страницу на русский язык через значок с буквами «аА» в адресной строке, а после прослушать текст.Безусловно, это одна из полезнейших функций iOS 17, которая позволит слушать новости в фоне, пока собираешься на работу.