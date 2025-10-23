Скрытая функция iOS 26: как включить размытие фона для Always-On Display на iPhone







С появления функции Always-On Display в iPhone прошло уже три года, но только в iOS 26 компания Apple решила её слегка доработать. Теперь в системе появилась функция, которая размывает обои, повышая читаемость основных элементов. Рассказываем, как её найти.

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Экран и яркость»;

Зайдите в меню «Экран всегда включен»;

Активируйте тумблеры на опциях «Показ обоев» и «Размывать фото на обоях»;

Готово!

Изначально режим Always-On Display в iPhone просто затемнял обои экрана блокировки, чего не было у других производителей смартфонов. Это смотрится красиво и относительно удобно, но ровно до того момента, пока вы не попробуете их размыть. Так часы, виджеты и уведомления станут более выразительными.Чтобы включить новую опцию, выполните следующие шаги:Вы также можете отключить размытие обоев, чтобы экран блокировки отображался с максимальной чёткостью, как и раньше.