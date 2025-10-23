Скрытая функция iOS 26: как включить размытие фона для Always-On Display на iPhone

С появления функции Always-On Display в iPhone прошло уже три года, но только в iOS 26 компания Apple решила её слегка доработать. Теперь в системе появилась функция, которая размывает обои, повышая читаемость основных элементов. Рассказываем, как её найти.
Чтобы включить новую опцию, выполните следующие шаги:
- Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Экран и яркость»;
- Зайдите в меню «Экран всегда включен»;
- Активируйте тумблеры на опциях «Показ обоев» и «Размывать фото на обоях»;
- Готово!
Вы также можете отключить размытие обоев, чтобы экран блокировки отображался с максимальной чёткостью, как и раньше.