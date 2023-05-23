Скрытая функция в iPhone и Samsung Galaxy поможет защитить ваш слух. Обязательно включите её

Гайд для владельцев iPhone

Зайдите в «Настройки» > «Звуки, тактильные сигналы» > «Безопасность наушников»;

Включите пункты «Уведомления от наушников» и «Громкие звуки тише»;

Установите комфортный для вас уровень безопасной громкости наушников.

Гайд для владельцев Samsung Galaxy

Откройте «Настройки» и выберите «Звуки и вибрация» > «Громкость»;

Коснитесь трёх точек в правом верхнем углу и нажмите на «Ограничение громкости мультимедиа»;

Включите тумблер и установите максимальный уровень громкости с помощью ползунка.

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Давно известный и доказанный факт: длительное прослушивание звуков громкостью более 70 дБ может привести к частичной потере слуха и заболеваниям нервной системы. Именно поэтому ведущие производители смартфонов, такие как Apple и Samsung, предусмотрели функции для защиты слуха, которые могут быть особенно полезными для меломанов и любителей подкастов. Рассказываем, как настроить автоматическое ограничение уровня громкости звука на iPhone и Galaxy.Для начала убедитесь, что ваш смартфон правильно распознаёт наушники. Для этого перейдите в «Настройки» > Bluetooth, выберите подключённую гарнитуру и установите «Тип устройства» > Наушники.Теперь приступайте к настройкам уровня громкости:Теперь система будет уведомлять, если посчитает, что вы слишком долго слушали звук на слишком большой громкости в наушниках.Более подробную информацию, включая уровни звука за день, уровни окружающего звука и т. д. вы можете найти в приложении «Здоровье» во вкладке «Обзор» > «Слух».Южнокорейский бренд также беспокоится о здоровье своих покупателей, поэтому во всех актуальных смартфонах Galaxy есть функция ограничения громкости. Вот как её настроить:Обратите внимание, что изначально он установлен на рекомендуемом уровне, хотя Samsung не указывает, что это за уровень в дБ.Кроме того, корейская компания предлагает установить PIN-код на отключение функции ограничения громкости.К сожалению, в отличие от iPhone, смартфоны Galaxy не будут уведомлять о прослушивании звука на слишком высокой громкости в течение продолжительного времени.На других Android-смартфонах подобных функций нет, поэтому старайтесь не выкручивать звук на максимум, даже если песня вам очень нравится.