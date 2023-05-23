Скрытая функция в iPhone и Samsung Galaxy поможет защитить ваш слух. Обязательно включите её

Фархад
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Давно известный и доказанный факт: длительное прослушивание звуков громкостью более 70 дБ может привести к частичной потере слуха и заболеваниям нервной системы. Именно поэтому ведущие производители смартфонов, такие как Apple и Samsung, предусмотрели функции для защиты слуха, которые могут быть особенно полезными для меломанов и любителей подкастов. Рассказываем, как настроить автоматическое ограничение уровня громкости звука на iPhone и Galaxy.

Гайд для владельцев iPhone

Для начала убедитесь, что ваш смартфон правильно распознаёт наушники. Для  этого перейдите в «Настройки» > Bluetooth, выберите подключённую гарнитуру и установите «Тип устройства» > Наушники.

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Теперь приступайте к настройкам уровня громкости:
  • Зайдите в «Настройки» > «Звуки, тактильные сигналы» > «Безопасность наушников»;
  • Включите пункты «Уведомления от наушников» и «Громкие звуки тише»;
  • Установите комфортный для вас уровень безопасной громкости наушников.
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Теперь система будет уведомлять, если посчитает, что вы слишком долго слушали звук на слишком большой громкости в наушниках.

Более подробную информацию, включая уровни звука за день, уровни окружающего звука и т. д. вы можете найти в приложении «Здоровье» во вкладке «Обзор» > «Слух».

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Гайд для владельцев Samsung Galaxy

Южнокорейский бренд также беспокоится о здоровье своих покупателей, поэтому во всех актуальных смартфонах Galaxy есть функция ограничения громкости. Вот как её настроить:

  • Откройте «Настройки» и выберите «Звуки и вибрация» > «Громкость»;
  • Коснитесь трёх точек в правом верхнем углу и нажмите на «Ограничение громкости мультимедиа»;
  • Включите тумблер и установите максимальный уровень громкости с помощью ползунка.
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Обратите внимание, что изначально он установлен на рекомендуемом уровне, хотя Samsung не указывает, что это за уровень в дБ.

Кроме того, корейская компания предлагает установить PIN-код на отключение функции ограничения громкости.

К сожалению, в отличие от iPhone, смартфоны Galaxy не будут уведомлять о прослушивании звука на слишком высокой громкости в течение продолжительного времени.

На других Android-смартфонах подобных функций нет, поэтому старайтесь не выкручивать звук на максимум, даже если песня вам очень нравится.
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