Скрытые функции фонарика в iPhone, о которых вы даже не подозревали

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Apple одной из последних внедрила в iOS возможность использовать вспышку смартфонов в качестве фонарика. Это случилось только в сентябре 2013 года. Возможно, некоторые наши читатели помнят, что до этого владельцам iPhone приходилось скачивать отдельные приложения наподобие Flashlight и iTorch из App Store. Тем не менее за прошедшие 10 лет компания прокачала эту функцию и добавила несколько интересных возможностей, о которых пользователи даже не знают. Собрали самые интересные из них в этом материале.Начнём с самого простого —с заблокированного экрана. Для этого всего лишь нужно слегка потянуть шторку влево на полсантиметра. Конечно же, можно выключить фонарик с кнопки на экране блокировки, но такой метод может пригодиться, если вы держите смартфон так, что вам неудобно тянуться к этой кнопке или нужно на ощупь быстро погасить свет.Отрегулироватьможно в пункте управления. Для этого вызовите Пункт управления свайпом с правого верхнего угла вниз, затем нажмите и удерживайте палец на значке фонарика. Система запомнит выставленное вами значение и при следующем запуске уровень яркости фонарика будет на том же уровне.Вы также можете использоватьс сопряжённых Apple Watch. Для этого потяните циферблат вверх, а в пункте управления нажмите и удерживайте значок смартфона. Помимо звукового сигнала, вы увидите мерцающий свет. С такой функцией вам будет проще отыскать iPhone в темноте.Если вы часто используете беззвучный режим, но при этом не хотите пропустить важное уведомление, можете настроить. Для этого откройте Настройки > Универсальный доступ > Аудиовизуализация и включите пункт Вспышка для предупреждений.Ещё одна скрытая функция —. Для этого достаточно знать базовые заклинания, которым обучают с самых первых дней нахождения в Хогвартсе. Ещё вам понадобится помощьSiri — вызовите помощника голосовой командой и произнести волшебное «Люмос», чтобы зажечь свет, и «Нокс», чтобы его погасить. Маглы могут просто попросить включить или выключить фонарик.А какие скрытые функции iOS знаете вы?