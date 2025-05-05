Skype закрывают. Как сохранить историю чатов и файлы в них

Спасти данные можно до января 2026 года.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides
Сегодня, 5 мая, Microsoft прекращает поддержку Skype
. Пользователям предлагают перейти в Terms, а файлы и чаты с перепиской сохранить. Вот как это сделать:
• Войти в свой аккаунт Microsoft, привязанный к аккаунту Skype
• Переходим на страницу экспорта данных Skype
• Выбираем данные для экспорта: чаты и/или файлы
• Отправляем запрос на экспорт данных
На обработку заявки потребуется время. За прогрессом можно следить на странице экспорта данных. Когда все будет готово, пользователь получит ZIP-архив со своими данными для скачивания.
В Microsoft сообщают, что данные будут доступны для экспорта до января 2026 года.