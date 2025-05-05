Skype закрывают. Как сохранить историю чатов и файлы в них

Артем
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Спасти данные можно до января 2026 года.

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Сегодня, 5 мая, Microsoft прекращает поддержку Skype. Пользователям предлагают перейти в Terms, а файлы и чаты с перепиской сохранить. Вот как это сделать:

• Войти в свой аккаунт Microsoft, привязанный к аккаунту Skype
• Переходим на страницу экспорта данных Skype
• Выбираем данные для экспорта: чаты и/или файлы
• Отправляем запрос на экспорт данных

На обработку заявки потребуется время. За прогрессом можно следить на странице экспорта данных. Когда все будет готово, пользователь получит ZIP-архив со своими данными для скачивания.

В Microsoft сообщают, что данные будут доступны для экспорта до января 2026 года.
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Источник:
Microsoft
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