Смартфоны 5-летней давности обновились до Android 13

Александр



Энтузиасты, поддерживающие проект Paranoid Android, портировали Android 13 на несколько старых моделей смартфонов. Сборка Paranoid Android Topaz Beta стала доступна следующим устройствам:

  • Nothing Phone 1
  • OnePlus 9
  • Poco F1
  • Poco F2 Pro (он же Redmi K30 Pro)
  • Realme GT Neo 2
  • Realme X50 Pro

Некоторые из этих моделей давно перестали обновляться, поэтому их обладатели не ждут официального выпуска крупных апдейтов. К примеру, Poco F1 вышел пять лет назад и застрял на Android 10. Единственный для них шанс поставить наиболее актуальную версию Android — воспользоваться кастомными сборками.

Paranoid Android представляет собой почти «голый» Android и, само собой, не содержит фирменных приложений производителей (в отличие от оболочек MIUI и Realme UI).

Скачать прошивки для указанных смартфонов можно с сайта XDA Developers, там же приводятся инструкции по обновлению (на английском языке). Процесс установки не вызовет затруднений у опытных экспериментаторов, а новичкам лучше воздержаться, иначе есть риск получить на выходе «кирпич», восстановить который будет ещё сложнее. Также стоит помнить, что при перепрошивке с устройства будут удалены все пользовательские данные, поэтому есть смысл заранее сохранить бэкап.

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Комментарии

+720
Stylus
теперь ими пользоваться вообще невозможно :)
2 часа назад в 20:05
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Dmitriy
+366
Dmitriy
Nothing Phone вышедший в 2022 году уже так устарел?
Что- то я явно пропустил...
час назад в 21:04
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