Смартфоны 5-летней давности обновились до Android 13

Энтузиасты, поддерживающие проект Paranoid Android, портировали Android 13 на несколько старых моделей смартфонов. Сборка Paranoid Android Topaz Beta стала доступна следующим устройствам:
- Nothing Phone 1
- OnePlus 9
- Poco F1
- Poco F2 Pro (он же Redmi K30 Pro)
- Realme GT Neo 2
- Realme X50 Pro
Некоторые из этих моделей давно перестали обновляться, поэтому их обладатели не ждут официального выпуска крупных апдейтов. К примеру, Poco F1 вышел пять лет назад и застрял на Android 10. Единственный для них шанс поставить наиболее актуальную версию Android — воспользоваться кастомными сборками.
Paranoid Android представляет собой почти «голый» Android и, само собой, не содержит фирменных приложений производителей (в отличие от оболочек MIUI и Realme UI).
Скачать прошивки для указанных смартфонов можно с сайта XDA Developers, там же приводятся инструкции по обновлению (на английском языке). Процесс установки не вызовет затруднений у опытных экспериментаторов, а новичкам лучше воздержаться, иначе есть риск получить на выходе «кирпич», восстановить который будет ещё сложнее. Также стоит помнить, что при перепрошивке с устройства будут удалены все пользовательские данные, поэтому есть смысл заранее сохранить бэкап.