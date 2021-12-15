



Наверняка вы слышали истории о том, как в том или ином городе смартфон в очередной раз убил кого-нибудь. Обычно жертву несчастного случая находят в ванне, и оказывается, что смартфон стоял на зарядке от пауэрбанка или сетевого зарядного устройства.



Получить удар током непосредственно от смартфона почти нереально, ведь он надёжно экранирован. Стекло на экране и корпусе является диэлектриком и не проводит электрический ток, а если на корпус надет чехол, появляется дополнительный уровень защиты. Даже если корпус или его грани металлические, ток на них не попадёт, ведь логическая плата и контакты аккумулятора не соприкасаются с ними.



Если человек находится во влажной среде (например, в ванне, наполненной водой), он представляет собой очень хороший проводник тока, и достаточно небольшого напряжения, чтобы получить электрический удар. Но не от смартфона, а от зарядного устройства. Например, можно случайно задеть пальцем разъём кабеля, идущего от зарядки, или уронить заряжающийся смартфон в воду, этого будет достаточно для того, чтобы человека дёрнуло током. А поскольку в этом случае всё тело находится в воде, шок будет ощутимым и может привести к внезапной остановке сердца.



Опытные электрики советуют заземлять ванну, но вряд ли это защитит в данном случае. Замыкание будет настолько быстрым, что защита, отключающая питание в электрощитке, не успеет сработать.



Известен случай, когда человек погиб от заряжающегося смартфона не в ванной, а в обычной комнате. И опять же виновным оказывался зарядник: он дал сбой, из-за которого на выходе было не 5 или 12, а 220 вольт. От такого напряжения смартфон может взорваться, и в руках окажется проводник, подключенный напрямую в розетку. В этой ситуации особенно губительным окажется прикосновение к «земле» (например, батарее) — человек станет проводником между фазой и землёй, и при неудачном стечении обстоятельств (например, если ток пройдёт напрямую через сердце или мозг) может умереть.



Конечно, в фобиях нет ничего хорошего, но всё же стоит осознавать, какие опасности таит в себе смартфон, особенно подключенный к зарядному устройству. Не пользуйтесь заряжающимся устройством в ванне и делайте так, чтобы смартфон не мог упасть в воду (это просто — держите его в руках за пределами ванны). Используйте только качественные зарядные устройства и пауэрбанки хороших брендов (понимая, что и они могут дать сбой). Смартфон задымился, зашипел, загорелся, взорвался — не берите его в руки, а если он в руках, отбросьте его от себя.







