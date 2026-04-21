Секретная возможность Android: собеседник увидит вас, когда вы позвоните ему

Александр

Фото freepik

Мало кто знает, но на Android можно настроить карточку своего контакта. Благодаря этому, те, кому вы звоните, будут видеть на своём экране ваше изображение и имя.

Вот как это сделать:

 — Откройте приложение «Контакты»
 — Нажмите на меню с тремя горизонтальными полосками в левой верхней части экрана
 — Перейдите в «Настройки»
 — Промотайте немного вниз
 — Нажмите «Карточка контакта», затем в поле «Ваша карточка контакта»
 — Выберите адрес электронной почты (если их несколько)
 — Добавьте фотографию (можно сделать селфи или выбрать снимок из галереи или «Google Фото»)
 — Нажмите «Далее» и настройте, каким шрифтом и цветом будет написано ваше имя
 — Выберите, кому будет видна эта информация: только тем, кого вы добавили в свои контакты, или всем, кому вы звоните
 — Нажмите "Готово" и позвоните кому-нибудь, чтобы удивить человека





Теперь ваши собеседники, когда им будет поступать звонок по телефону от вас, будут видеть выбранную вами фотографию, а также имя, которое вы указали в карточке своего контакта. На старых смартфонах эта возможность не поддерживается, на айфонах очевидным образом тоже.
