7 июня 2021 года Apple показала всему миру свою новую iOS 15. Вопреки ожиданиям, презентация разочаровала большинство пользователей — она показалась очень бедной и невнятной. Однако спустя несколько месяцев бета-тестирования новой iOS разработчики и энтузиасты обнаружили множество приятных нововведений, которые не были анонсированы на WWDC.Среди прочего, Apple неплохо прокачала фирменные «Заметки». Мы собрали всё новое, что появилось в этом приложении.Эта фишка позволяет быстро находить среди множества заметок именно то, что нужно в данный момент. Чтобы удобно пользоваться тегами, их нужно сначала внести в свои тексты. Использовать можно любые теги: # планы, # работа, # отпуск, # лайфхаки, # купить и так далее.После того, как тег создан, он появляется в блоке «Теги» в самом низу экрана, под списком папок. Можно нажать на любой из них, чтобы просмотреть все заметки, в которых он упоминается.Кстати, есть один нюанс — теги, внесенные на новых устройствах, могут вызывать ошибки на более старых девайсах. Вот здесь мы подробнее рассказали об этой ошибке. Скорее всего, в будущем Apple её исправит.Скорее всего, у вас уже возникла мысль — а как быть, если тегов очень много? Apple предусмотрела это и в iOS 15 есть возможность распределить все теги по смарт-папкам.По сути, эта функция может заменить вам обычные папки для заметок. Правда, для этого придется один раз не полениться и внести теги во все свои заметки. В таком случае, в дальнейшем их можно будет искать исключительно по тегам, а сами теги распределить по смарт-папкам.Насколько это удобнее, чем нынешняя система организации заметок — каждый решит для себя сам. Как минимум, Apple предоставляет еще один альтернативный вариант управления заметками, и это очень хорошо.Это нововведение касается общих заметок, которые вы ведете совместно с другими пользователями. Теперь Apple позволила просматривать, когда и кем были внесены изменения в заметку — по сути, это история правок.Чтобы увидеть историю изменений, нажмите на «три точки» внутри заметки, а потом выберите «Показать действия с заметкой». Изменения, внесенные разными людьми, будут структурированы по хронологии и отмечены разными цветами.Вслед за iMessage упоминания пришли и в «Заметки». И работают они таким же образом — с помощью «собачки» @. В общих заметках или папках можно ввести значок @ и набрать имя человека, который редактирует заметку вместе с вами. Упоминание привлечет внимание выбранного пользователя.При добавлении упоминания, выбранный пользователь получает push-уведомление.Эта функция позволяет быстро записать что-то на ходу — на iPad вы можете открыть новую заметку прямо из любого приложения, или даже с рабочего стола. Для этого в iPadOS 15 предусмотрен новый жест — свайп из правого нижнего угла вверх по диагонали.После свайпа открывается небольшое окошко с полем для записей. Его можно использовать для набора текста или для рукописного ввода с помощью Apple Pencil. После того, как вы записали всё, что нужно, заметку можно свернуть жестом свайпа, обратным открытию (сверху вниз, в угол, по диагонали).Быстрый заметки сохраняются отдельно, в одноименной папке приложения «Заметки». Она всегда отображается вверху списка.Стоит упомянуть, что жест открытия быстрой заметки работает как с Apple Pencil, так и при управлении пальцами.