Создан простейший способ обнаружить бракованную видеокарту Nvidia

Недавно в продаже появились видеокарты Nvidia нового поколения — GeForce RTX 50. К сожалению, они оказались не только очень дорогими, но и проблемными. Зачастую в них встречается производственный брак, его невозможно заметить воочию, но он проявляется под большой нагрузкой (например, во время запуска игр).
Проверка видеокарты запускается в новой версии CPU-Z в пару кликов. О проблемах сигнализирует предупреждение с восклицательными знаками. На это предупреждение можно ссылаться при возврате видеокарты, даже если она пока не подаёт других признаков бракованности. Примечательно, что в решении проблемы с бракованными видеокартами заинтересованы не столько Nvidia и производители, сколько энтузиасты из числа разработчиков (CPU-Z — утилита с информацией о процессорах, а не о видеокартах).