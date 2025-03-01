Создан простейший способ обнаружить бракованную видеокарту Nvidia

Александр


Недавно в продаже появились видеокарты Nvidia нового поколения — GeForce RTX 50. К сожалению, они оказались не только очень дорогими, но и проблемными. Зачастую в них встречается производственный брак, его невозможно заметить воочию, но он проявляется под большой нагрузкой (например, во время запуска игр).

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Разработчики бесплатной утилиты CPU-Z создали инструмент, который позволяет выявлять бракованные видеокарты всего за несколько секунд. Для этого используется метод подсчёта объёма обрабатываемых видеокартой данных (блоков ROP). Если это значение меньше стандартного, значит, у вас брак, который целесообразно вернуть продавцу.



Проверка видеокарты запускается в новой версии CPU-Z в пару кликов. О проблемах сигнализирует предупреждение с восклицательными знаками. На это предупреждение можно ссылаться при возврате видеокарты, даже если она пока не подаёт других признаков бракованности. Примечательно, что в решении проблемы с бракованными видеокартами заинтересованы не столько Nvidia и производители, сколько энтузиасты из числа разработчиков (CPU-Z — утилита с информацией о процессорах, а не о видеокартах).
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Комментарии

tellurian
+2171
tellurian
Нвидиа признала брак в 5090 и 5080. Пока не ясно как исправить.
Вчера в 20:33
#
+932
Ufoer tellurian
Никак не исправить. Не прокатило — вычеркиваем.
Вчера в 23:38
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Yuri Konst
+44
Yuri Konst tellurian
По таким ценам они и не бракованные не интересны.
Вчера в 23:56
#

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