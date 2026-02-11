Top.Mail.Ru

Срочно включите эту функцию в iPhone, чтобы не пропустить звонок в дверь. Даже если вы в AirPods Max

Фархад



Наверняка многие уже пользуются наушниками с шумоподавлением. Оно отлично подходит для отсечения всяких отвлекающих факторов, что позволяет сосредоточиться на музыке, фильмах или работе. Но также эта фича может глушить важные звуки, которые вам действительно нужно слышать. Например, курьера у входной двери. К счастью, Apple всё предусмотрела, поэтому на iPhone есть одна скрытая, но очень полезная функция. Рассказываем, как она работает и где её искать.

Изначально функция распознавания звука создавалась в рамках пакета универсального доступа для людей с ограниченными возможностями. Она использует микрофон iPhone для непрерывного мониторинга определенных звуков. Если девайс определяет звук Х, вы получаете уведомление, которое воспроизводится через подключенные наушники, а также вибрацию на iPhone или Apple Watch. В первую очередь фича предназначена для людей с нарушениями слуха, но она одинаково полезна для всех, кто работает из дома и регулярно использует AirPods или другие наушники с шумоподавлением.

Чтобы включить оповещения о звонке в дверь, сделайте следующее:
  • Откройте «Настройки» и перейдите в «Универсальный доступ»;
  • Пролистайте вниз до раздела «Слух» и выберите «Распознавание звуков»;
  • Включите тумблер «Распознавание звуков» и дождитесь окончания загрузки;

  • Теперь перейдите в «Звуки» > «Дом» > «Дверной звонок» и включите его;
  • Там же можно включить оповещения для стука в дверь, сигнала автомобиля и других звуков;
  • Вы также увидите возможность выбора определенного звукового сигнала оповещения.



Теперь нужно обучить iPhone распознавать именно ваш дверной звонок. Для этого нужно выполнить следующее:
  • Перейдите в «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Распознавание звуков» > «Звуки»;
  • Нажмите на «Пользовательский бытовой прибор или дверной звонок», затем введите название;
  • Поднесите свой iPhone к дверному звонку и нажмите «Начать прослушивание»;

  • Позвоните в дверной звонок 5 раз, чтобы завершить обучение системы;
  • Готово!


После включения функции распознавания звука iOS автоматически добавляет переключатель в «Центр управления». Отсюда вы можете нажать и удерживать значок распознавания звука, чтобы быстро включать или отключать определенные звуки, не заходя в «Настройки». Это удобно, если вам нужно обнаружение дверного звонка только тогда, когда вы дома в наушниках.

Функция распознавания звука также может обнаруживать сигналы дымовой сигнализации, лай собак, плач младенцев, шум текущей воды и многое другое.
