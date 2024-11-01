Steam тормозит и глючит в России. Как починить и кто виноват

Артем
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Роскомнадзор невиноват. 

Что случилось?

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Со вчерашнего дня пользователи Steam не могут нормально пользоваться сервисом. Загрузка страниц занимает минуты, а интерфейс после этого выглядит сломанным. Проблему подтверждает сайт Downdetector. Согласно графику неполадки возникли вчера в 22:00 и продолжаются на момент написания материала.

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Как починить?


К счастью, пофиксить проблему не так сложно:

  • Заходим в настройки профиля;
  • Выбираем «Настройки магазина»;
  • Затем «Настройки языка»;
  • Выбираем английский;
  • Проматываем вниз и сохраняем.
Процесс может занять довольно много времени, но в результате можно свободно пользоваться сайтом или приложением. 

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В чем проблема?

Как многие могли подумать, причина вовсе не в очередных блокировках РКН. Дело в том, что Valve пользуется услугами CDN-провайдера Fastly, сервера которого, судя по всему, немного поломались. Через них загружаются все языки сайта, шрифты, стили, оформление и т.д. Вероятно, пакеты русского языка были каким-то образом повреждены, что и вызвало сбой. А поскольку Steam проводит техническое обслуживание сайта лишь раз в неделю, тормоза могут затянуться.
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