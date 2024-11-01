Steam тормозит и глючит в России. Как починить и кто виноват

Роскомнадзор невиноват.
Что случилось?
Со вчерашнего дня пользователи Steam не могут нормально пользоваться сервисом. Загрузка страниц занимает минуты, а интерфейс после этого выглядит сломанным. Проблему подтверждает сайт Downdetector. Согласно графику неполадки возникли вчера в 22:00 и продолжаются на момент написания материала.
Как починить?
К счастью, пофиксить проблему не так сложно:
- Заходим в настройки профиля;
- Выбираем «Настройки магазина»;
- Затем «Настройки языка»;
- Выбираем английский;
- Проматываем вниз и сохраняем.
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