Свершилось: Apple вернула компактную панель вкладок Safari в macOS 26.4 и iPadOS 26.4. Как её включить?

Фархад


По абсолютно непонятным причинам компания Apple решила вырезать из релизных версий macOS Tahoe и iPadOS 26 поддержку дополнительной разметки Safari, которая существовала несколько лет. Речь идёт о компактной панели вкладок. Теперь эта функция вернулась в macOS 26.4 и iPadOS 26.4. Рассказываем, как её включить.

Удивительно, что Apple полностью удалила функцию Safari, которая долгое время была доступна. Вероятно, это произошло в macOS Tahoe и iPadOS 26 из-за редизайна Liquid Glass и необходимости приоритетного внедрения других функций. И вот, спустя полгода, компания наконец-то вернула компактную панель вкладок. Видимо, недовольство пользователей дошло до Apple.

Чтобы включить компактную панель вкладок в macOS 26.4, нужно:
  • Открыть Safari;
  • Нажать на Safari в левом верхнем углу экрана;
  • Выбрать «Настройки» > «Вкладки»;

  • Тут можно установить «Компактный» режим;
  • Готово!


На iPad с iPadOS 26.4 включить эту опцию можно следующим образом:
  • Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Приложения»;
  • Найдите браузер Safari;

  • Тут есть параметры отображения вкладок — выберите «компактную» раскладку;
  • Готово.


Рекомендации

Комментарии

law
0
law
почему я на сайт вашем не могу залогинеться? пришлось заново регаться через др сайт, хотя в приложении логин и пароль подходит авторизовывается. Приложение чет смотрю обновили а толку ноль так же пишит нет сигнал...
43 минуты назад
#

