Свершилось: Apple вернула компактную панель вкладок Safari в macOS 26.4 и iPadOS 26.4. Как её включить?

По абсолютно непонятным причинам компания Apple решила вырезать из релизных версий macOS Tahoe и iPadOS 26 поддержку дополнительной разметки Safari, которая существовала несколько лет. Речь идёт о компактной панели вкладок. Теперь эта функция вернулась в macOS 26.4 и iPadOS 26.4. Рассказываем, как её включить.
Удивительно, что Apple полностью удалила функцию Safari, которая долгое время была доступна. Вероятно, это произошло в macOS Tahoe и iPadOS 26 из-за редизайна Liquid Glass и необходимости приоритетного внедрения других функций. И вот, спустя полгода, компания наконец-то вернула компактную панель вкладок. Видимо, недовольство пользователей дошло до Apple.
Чтобы включить компактную панель вкладок в macOS 26.4, нужно:
- Открыть Safari;
- Нажать на Safari в левом верхнем углу экрана;
- Выбрать «Настройки» > «Вкладки»;
- Тут можно установить «Компактный» режим;
- Готово!
На iPad с iPadOS 26.4 включить эту опцию можно следующим образом:
- Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Приложения»;
- Найдите браузер Safari;
- Тут есть параметры отображения вкладок — выберите «компактную» раскладку;
- Готово.
Сохраняйте этот гайд и делитесь с друзьями, которые ждали возвращения этой функции в macOS и iPadOS.