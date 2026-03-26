Свершилось: Apple вернула компактную панель вкладок Safari в macOS 26.4 и iPadOS 26.4. Как её включить?

По абсолютно непонятным причинам компания Apple решила вырезать из релизных версий macOS Tahoe и iPadOS 26 поддержку дополнительной разметки Safari, которая существовала несколько лет. Речь идёт о компактной панели вкладок. Теперь эта функция вернулась в macOS 26.4 и iPadOS 26.4. Рассказываем, как её включить.

Открыть Safari;

Нажать на Safari в левом верхнем углу экрана;

Выбрать «Настройки» > «Вкладки»;

Тут можно установить «Компактный» режим;

Готово!

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Приложения»;

Найдите браузер Safari;

Тут есть параметры отображения вкладок — выберите «компактную» раскладку;

Готово.

Удивительно, что Apple полностью удалила функцию Safari, которая долгое время была доступна. Вероятно, это произошло в macOS Tahoe и iPadOS 26 из-за редизайна Liquid Glass и необходимости приоритетного внедрения других функций. И вот, спустя полгода, компания наконец-то вернула компактную панель вкладок. Видимо, недовольство пользователей дошло до Apple.Чтобы включить компактную панель вкладок в macOS 26.4, нужно:На iPad с iPadOS 26.4 включить эту опцию можно следующим образом: