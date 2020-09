Джейлбрейк-сообщество живо и активно развивается. Почти каждый день появляются новые твики, и многие из них достойны внимания. В нашей подборке — самые свежие и полезные из них.Разворачивает страницу Now Playing приложения Apple Music на весь экран, благодаря ему визуализация играющего в данный момент трека становится более симпатичной.Этот твик позволяет развернуть центр уведомлений поверх полноэкранного приложения или игры. Вы сможете узнать заряд аккумулятора или посмотреть уведомления, не прерывая запущенное приложение, даже если изначально оно скрывает верхний бар.Твик модифицирует уведомления от приложений таким образом, чтобы каждое располагалось в отдельной карточке с небольшим промежутком от других. Он создан специально для смартфонов с OLED-экранами, обладающими глубоким чёрным цветом, на которых такие уведомления смотрятся наиболее эффектно.Полностью отключает функцию «Экранное время» в iOS 13.Позволяет просматривать в Safari одновременно и закладки, и вкладки.Позволяет настраивать тактильный отклик смартфона для разных задач.Добавляет на экран Now Playing в приложении Apple Music текст воспроизводимой песни.Позволяет включать и отключать фонарик кнопкой разблокировки смартфона, а не кнопкой на экране.Утилита, которая переводит текст в морзянку с использованием движка тактильного отклика.Добавляет на домашний экран музыкальный виджет.Позволяет управлять Siri через уведомления.Позволяет залогиниваться в копию приложения с другим аккаунтом.Добавляет на iPhone или iPad уведомления в стиле macOS. Внешний вид уведомлений можно настроить.Добавляет текст песен в интерфейс Now Playing на странице уведомлений для любого музыкального плеера.Хранит историю всех полученных уведомлений на тот случай, если вы случайно смахнёте уведомление, не успев прочитать его содержимое.Улучшенный менеджер загрузки файлов через Safari. Показывает скорость скачивания файлов, их источники, а также позволяет экспортировать мадиафайлы в библиотеку.Заменяет название оператора связи в верхнем баре на любой произвольный текст.Позволяет настроить виртуальную клавиатуру, в том числе сменой назначения некоторых кнопок.Позволяет делиться твитами как картинками, автоматически делая скриншоты записей.Содержит более пятидесяти различных опций для изменения интерфейса iOS.Показывает, сколько времени ваше устройство работает с момента последней перезагрузки.В настоящее время существуют две актуальные утилиты для джейлбрейка: checkra1n может взламывать iOS и iPadOS с версии 12 до 14 beta, а unc0ver работает с iOS версий 11-13.5 и совместима с Apple TV