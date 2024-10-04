T2 позволил менять лишние минуты и гигабайты на такси, кофе, еду и топливо

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Сотовый оператор T2 (бывший Tele2) внёс приятные изменения в условия обслуживания на тарифах с пакетами минут и интернет-трафика. Ненужные остатки из пакетов теперь можно поменять на кофе и завтрак во «Вкусно — и точка», скидку на поездку в такси «Яндекс Go» и топливо на заправке через приложение «Топливо».Чтобы воспользоваться этим предложением, нужно открыть мобильное приложение «Мой t2», на его главной странице нажать «Управление ГБ и минутами» и выбрать «Обменять». В разделе «Лайфстайл» отображаются упомянутые варианты обмена.— Промокод 100 рублей на поездку через «Яндекс Go» (10 ГБ или 200 минут— 5 литров топлива на заправке через приложение «Топливо» (30 ГБ или 600 минут— 0,2 л кофе во «Вкусно — и точка» (1 рубль и 15 ГБ или 300 минут)— Завтрак во «Вкусно — и точка»: пирожок с вишней, тост с ветчиной, маленький картофель фри и 0,2 л кофе (2 рубля и 10 ГБ или 150 минут)Минуты и гигабайты также можно менять на скидку при покупке смартфонов и прочих гаджетов в салонах T2, безлимитный (по объёму, но не по времени) трафик и доступ к различным онлайн-сервисам. Обмен в каждой категории можно производить только один раз за отчётный период. Акция продлится как минимум до конца ноября 2024 года.