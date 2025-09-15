Т-Банк вернул Apple Pay в Россию. Как работает бесконтактная оплата с iPhone

Фархад

T-Pay

Вслед за недавним внедрением технологии «Вжух» от Сбера, Т-Банк реализовал свою функцию бесконтактной оплаты T-Pay с помощью iPhone. Мы уже успели её протестировать, чтобы поделиться с вами всеми подробностями.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для начала отметим, что T-Pay у клиентов Т-Банка работает по тому же принципу, что и «Вжух» — тут используется технология «Волна» от «Национальной системы платежных карт». Функция использует ту же технологию Bluetooth LE, как у Сбера. Интересно, что ранее ничего подобного в мире не внедрялось. Пока фича работает только с iPhone, но, вполне вероятно, что в будущем она появится и на Android-смартфонах.

Содержание




Как работает T-Pay



T-Pay
 
Как известно, Apple не очень любит предоставлять доступ к NFC-чипу в iPhone. Исключением на сегодняшний день являются несколько стран, которые вынудили компанию сделать это после долгих судебных разбирательств. В наших реалиях это пока невозможно, поэтому отечественные разработчики пошли по другому пути и задействовали технологию Bluetooth.

Сразу отметим, что для работы функции нужен совместимый терминал оплаты в торговой точке. Пока T-Pay работает только с терминалами Сбера, в которых есть камера на корпусе.

T-Pay

Для использования функции бесконтактной оплаты нужно следующее:

  • Установите актуальное приложение Т-Банка версии 7.19 и выше;
  • Предоставьте разрешение приложению на использование Bluetooth;
  • Подойдите к биометрическому терминалу Сбера и в приложении выберите «Оплатить с iPhone».



Главное отличие от функции «Вжух» — приложению Т-Банка нужен интернет. Без связи оно не запустится, а оплата не пройдёт.


Кэшбек в каждый дом


Т-Банк сразу же заявил, что все транзакции проходят так же, как и по обычной карте. Соответственно, пользователи смогут получать кэшбеки и мили в зависимости от своих категорий.

Как настроить быстрый доступ к T-Pay



T-Pay

Вам понадобится iPhone с iOS 18+. Теперь скачайте готовую команду или создайте с нуля новую, выполнив следующие действия:

  • Скачайте и установите приложение «Команды» (если у вас нет);
  • Нажмите «+» в верхнем углу и выберите опцию «Новая команда»;
T-Pay
  • Добавьте действие и выберите в списке «Открыть приложение»;
  • Нажмите на слово «Приложение» и выберите «T Catch»;
  • Нажмите «Готово» в правом верхнем углу экрана.


Теперь вы можете назначить эту команду на кнопку действия в iPhone 15 Pro и новее, на тапы по задней крышке или просто разместить на экране блокировки.

На iPhone 15 Pro и новее:

  • Зайдите в «Настройки» > «Кнопка действия»;
T-Pay
  • Выберите созданную команду;
  • Готово!


Тапы по задней панели:

  • Зайдите в «Настройки» > «Универсальный доступ»;
T-Pay
  • Выберите созданную команду;
  • Готово!


Экран блокировки на iOS 18 и новее:

  • Перейдите на экран блокировки, нажмите и удерживайте, пока не появится кнопка «Настроить»;
  • Нажмите на значок минуса на одной из двух функциональных кнопок внизу;
T-Pay
  • Замените «Камеру» или «Фонарик» на вашу команду;
  • Готово!


5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Сбер вернул Apple Pay в Россию: как работает Вжух, здесь все что нужно знать
У Т-Банк появился аналог Apple Pay для оплаты iPhone в России. Срочно скачайте новое приложение
Конец дешёвой электронике в РФ? У маркетплейсов и мелких продавцов изымают смартфоны и ноутбуки

Рекомендации

Рекомендации

В смартфонах Samsung Galaxy появилось полезное секретное меню. Вот как его включить
«Сбербанк» позволил перейти на бесплатное обслуживание карты. Как это сделать?
Банки замораживают счета и карты без разбора. Как избежать блокировки и что делать, если она случилась?
Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+96
Gntlmn Mthfcng
Подскажите как дать доступ к блютус? Приложение не запрашивает его. Если зайти в настройки конфиденциальности в раздел блютус, то приложений т банка нет в списке. Есть сбер
Сегодня в 11:34
#
+750
pincher Gntlmn Mthfcng
В iPhone главное чтоб Bluetooth был выключен не надо ни какого разрешения
Сегодня в 11:36
#
+750
pincher Gntlmn Mthfcng
Извини наврал… надо нажать на кнопку без контактной оплаты и приложение тебе само предложит нать разрешение на Bluetooth
Сегодня в 11:48
#
+72
Артемий pincher
Этой кнопки нет, ксли разрешения на блютус нет
Сегодня в 13:38
#
Георгий Лямин
+1785
Георгий Лямин Gntlmn Mthfcng
Оно само попросит при первом запуске бесконтактной оплаты: «Разрешить приложению поиск устройств в сети»
Сегодня в 11:51
#
+72
Артемий Георгий Лямин
Не у всех. У меня не просило на двух устройствах. Кнопки нет. Саппорт признал что это баг и будут решать. Возможно, смогут вывести кнопку принудительно и тогда через нее можно будет получить права на блютус
Сегодня в 13:39
#
+750
pincher
Но к сожалению у Т банка это работает только с интернетом, а у Сбербанка без
Сегодня в 11:35
#
Esthet
+1922
Esthet
Так а смысл от всего этого, все равно нужно открыть приложение как я понимаю, тоже приложение сбера без инета не открывается🤷🏻а коли в приложение зашел какая проблема оплатить тем же qr? Костыль ради костыля или я чего то не догоняю
Сегодня в 11:42
#
tellurian
+2619
tellurian Esthet
При оплате по коду не будет кешбэка.
Сегодня в 13:09
#
Георгий Лямин
+1785
Георгий Лямин
Приложение сбера не открывается без интернета, но запустит оплату, если его рядом с терминалом запустить
Сегодня в 11:50
#
+89
slam
Автор не дописал, как можно все это упростить через Команды. Ловите, на мой взгляд очень удобно. Скоро обещают сделать работу бесконтактной оплаты без подключения к интернету.
Виджет с бесконтактной оплатой через T-Pay можно добавить на главный экран смартфона. Для этого необходимо:
Зайти в приложение «Команды» и нажать «+».
Выбрать «Интернет» → «Открыть URL».
В строку URL-адреса вставить ссылку catch://Main/tpaybluetooth
Нажать «Готово».
На экране блокировки Айфона удерживать пустую область, пока не появится кнопка «Настроить».
Выбрать экран блокировки → «Добавить виджеты» → «Команды» → выбрать доступный виджет → нажать на него → выбрать в командах «Открыть URL».

На iPhone 15 Pro и новее также можно установить бесконтактную оплату по нажатию на Action Button. Это специальная кнопка быстрого действия на Айфоне, которая располагается рядом с кнопками громкости. Для этого надо создать команду, как описано выше, а затем:
Перейти в настройки и нажать «Кнопка действия».
Выбрать «Быстрая команда» → выбрать команду → выбрать в командах «Открыть URL».

В Т⁠-⁠Банке пообещали, что в будущем бесконтактная оплата будет работать без подключения к интернету и без загрузки мобильного приложения.

Сегодня в 11:53
#
+89
slam slam
Прошу извинить. В статье всё описано подробно.
Сегодня в 11:59
#
+750
pincher
Я хоть Сбербанк и не люблю, но у них все гораздо продуманнее по Bluetooth , просто надо запустить приложение и всё… а тут еще надо нажать на кнопку бесконтактной оплаты, а если нет интернета то вообще ни чего не получается 🤦🏻‍♂️
Сегодня в 11:58
#
WannaGetHigh
+140
WannaGetHigh
Автор, у Apple нет проблем с выдачей доступа к NFC модулю. Они ограничивают доступ к способам оплаты через NFC. Онли ApplePay (кроме исключительных случаев, которые автор уточнил в статье)
5 минут назад
#