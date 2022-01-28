



Компания Tesla выпустила беспроводной микрофон. Он пригодится тем, кто вдруг решит запеть в машине или рядом с ней.



В комплекте TeslaMic два микрофона, товар продаётся в Китае по цене 1199 юаней (около 15 тысяч рублей). Будет ли Tesla продавать его в других странах, неизвестно. TeslaMic подключается к инфоразвлекательной системе автомобилей Tesla, в обновлённой версии прошивки для которых недавно появилось приложение с песнями для караоке.







Известно, что караоке пользуется большим успехом в странах Азии, и только за прошлый год в Китае онлайн-сервисами караоке пользовались 500 миллионов человек, то есть каждый третий житель страны. Wall Street Journal пишет, что Tesla распродала эти микрофоны в первый же день. Возможно, компания скоро выпустит новую партию.







