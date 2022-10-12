iPhone 14 eSIM

Тариф с eSIM не подключается к iPhone 14 и 14 Pro. Как побороть проблему?

Александр


Пользователи iPhone 14 и 14 Pro в России и других странах мира жалуются на одну и ту же проблему — на устройство невозможно добавить тариф с eSIM. Ситуация усложняется тем, что тариф блокируется после нескольких неудачных попыток подключения, а получать новый QR-код необходимо в салоне связи по предъявлению паспорта, что затруднительно, если человек выехал из страны.

Изначально появилось предположение, что компания Apple принудительно блокирует добавление тарифа с eSIM российским пользователям на аппаратах, выпущенных для других стран. Оно не нашло подтверждения, поскольку аналогичные жалобы поступают в том числе США и Европы. Проблема с eSIM возникает у обладателей iPhone 14 и 14 Pro независимо от оператора связи и она носит хоть и массовый, но не повальный характер, то есть большинству пользователей всё же удаётся добавить тариф с eSIM. Примечательно, что с его добавлением на предыдущие модели iPhone сложностей не возникает, то есть проблема не в операторе или тарифе, а именно в устройстве.

Обычно операторы ограничивают добавление eSIM по QR-коду несколькими попытками, а когда они заканчиваются, нужно запрашивать новый QR-код. Оператор может отправить ссылку на этот код через SMS, но поскольку у абонента отсутствует связь, он не сможет принять сообщение. Необходимо лично прийти в операторский салон с паспортом, получить ещё один QR-код и снова пытаться добавить тариф на смартфон.

Люди жалуются, что добавить тариф с QR-кода на iPhone 14 не получается, при этом он отвязывается от старого устройства, то есть связью вообще невозможно пользоваться. Проблема известна и операторам, и компании Apple, но они не знают, как её решить. На форуме 4PDA пользователи делятся друг с другом советами, например, вот таким:

Проблема с eSIM в «Тинькофф Мобайл». Писало ошибку, поддержка сказала, ждите обновы и всё… Так как для активации требуется Wi-Fi, решил попробовать включить VPN (в домашней сети, как вы поняли, ничего не вышло), после включения симка активировалась, всё работает как надо. VPN у меня свой, не сервис, сервер в Нидерландах, может это важно при подключении.

У некоторых пользователей также получается решить проблему добавлением данных о eSIM не с помощью QR-кода, а вручную. Но и это не даёт 100-процентной гарантии, смартфон всё равно может сообщить о том, что QR-код недействительный и невозможно добавить тариф.
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Комментарии

Johnny
+236
Johnny
Добавлял eSIM с нуля (Мегафон) — норм взлетело. Переносил Тинькофф Мобайл по их инструкции, не сработало, писало что QR-код устарел и данные для ручной активации тоже.
Собственно, косяк имеет место быть, но непонятно на чьей стороне. :)
Вчера в 23:22
#
Seagull
–463
Seagull Johnny
Тинькоф что банк что оператор связи 💩
Сегодня в 01:51
#
+454
franzisonfire Seagull
А какой банк и оператор не гуано?)
Сегодня в 07:49
#
Дэн Селезнёв
+1040
Дэн Селезнёв
МТС не завел на айфоне 14 про макс
Тиньков не заводит на айпад про с 15.7
Пистец, никто ничо не знает
Сегодня в 04:27
#
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