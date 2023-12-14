Tele2 может тайком подключить две платные услуги. Вот как проверить, есть ли они у вас





Сотовые операторы по-прежнему грешат тайным подключением услуг и подписок без согласия абонента, и Tele2 не исключение. Иногда они маскируют платные услуги, временно предоставляя их бесплатно.



«Мой помощник» у Tele2 — как раз та самая коварная услуга, которая поначалу не отображается в списке платных, а через какое-то время методично опустошает счёт. Плата за эту услугу небольшая (1 рубль или чуть больше в день в зависимости от тарифа), поэтому заметить списания сложно, для этого придётся проверять детализацию в личном кабинете.



Некоторые пользователи жалуются, что Tele2 подключает «Моего помощника» по своей инициативе, причём оператор действует довольно хитро. Эта услуга по умолчанию активируется с первого дня почти на любом тарифном плане, и в первый месяц она бесплатная, а в дальнейшем приходится платить за неё.



Что делает «Мой помощник»? Он добавляет две опции: «Голосовую почту» (позволяет собеседнику наговорить сообщение, если телефон абонента отключен или не в сети, а абоненту прослушать это сообщение, когда его телефон появится в сети) и «Кто звонил» (сообщение о том, что абоненту звонили и не дозвонились, кто это был, с какого номера и когда пытался дозвониться).



Проверить статус этой услуги можно с помощью USSD-запроса *121*100200#. Если услуга подключена, её можно отключить USSD-запросом *121*100200*0#.



Но это не всё. После отключения «Моего помощника» Tele2 начинает списывать деньги за услугу «Кто звонил» (она предоставляется бесплатно тем, кто подключил «Моего помощника», а после его отключения становится платной — примерно 60 копеек в сутки). Проверить статус подключения услуги «Кто звонил» можно USSD-запросом *155*33#, а для её отключения нужно набрать *155*330#.



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