Спам Мошенники

Телефонные спамеры нагадят вам, если их обидеть. Вот как спастись от мести

Александр



Телефонных спамеров и мошенников лучше не злить. Если вы их оскорбите, и они обидятся, месть не заставит себя ждать. К счастью, всё, что они могут сделать, — продолжат спамить, только ещё более усердно.

Одним из излюбленных способов мести спамеров является отправка SMS от различных сервисов. Они заходят на сайты, вводят ваш номер телефона, и вам сыплются SMS-сообщения с кодами подтверждения входа или регистрации. Пугаться не стоит, ведь спамерам эти неизвестны коды, поэтому и они не смогут взломать ваши аккаунты и залогиниться от вашего имени.

Расчёт спамеров на то, что они создадут вам проблемы десятками сообщений, которые будут сыпаться на ваш телефон весь день. Сообщения от многих сервисов поступают многократно. К счастью, смартфоны позволяют блокировать спамерские SMS, чем можно воспользоваться для своей защиты. Не удаляйте, а блокируйте SMS от сервисов — и они перестанут приходить к вам.



Когда спамеры успокоятся, думая, что отомстили вам сполна, можете открыть список заблокированных контактов, и удалить оттуда заблокированные номера и идентификаторы. Ну а чтобы у спамеров и мошенников не возникло соблазна завалить вас спамом, достаточно общаться с ними вежливо или игнорировать их. Хуже от этого никому не станет — ни вам, ни им.

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Комментарии

Tigrolik
+506
Tigrolik
Кризис жанра.
9 минут назад
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