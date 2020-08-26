В свежей бета-версии Telegram для macOS появилось одно полезное нововведение. Теперь пользователь может продемонстрировать происходящее на экране своего компьютера собеседнику в режиме реального времени.
О том, что разработчики Telegram работают над этой возможностью, стало известно недавно — в середине августа.
Делиться изображением экрана можно в режиме разговора по видеосвязи. Для этого требуется нажать на кнопку Screen, после чего у собеседника запускается трансляция изображения с компьютера. В настоящее время транслируется только весь экран целиком, а возможности выбрать определённую область экрана или отдельное окно приложения пока нет.
Очевидно, что в ближайшее время возможность передачи изображения с экрана появится в стабильной версии Telegram для macOS, а затем она будет реализована в мессенджерах на других поддерживаемых платформах, в том числе на смартфонах с Android и iOS.
Трансляция экрана может быть полезной, если вам нужно показать своему собеседнику то, что происходит на компьютере — например, небольшую инструкцию по работе с приложением или сайтом. Или наоборот — хотите попросить его о помощи и для наглядности демонстрируете, что с чем-то возникают проблемы.
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