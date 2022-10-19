Теперь можно быстро и легко перенести в Telegram любые стикеры из «ВКонтакте»





Приложение Sticker Import от @tginfo было обновлено и стало более удобным и функциональным. Оно позволяет перенести из «ВКонтакте» в Telegram любые стикеры, в том числе анимированные и даже платные.



Перенос стикеров интуитивно простой и понятный. Потребуется смартфон на базе Android и приложение Telegram версии не ниже 7.8.







Скачайте APK-файл, установите приложение и запустите его.

Вставьте ссылку на нужный вам стикерпак (её можно скопировать в магазине стикеров) и нажмите Start.

Стикеры скачаются из «ВКонтакте» и будут преобразованы в формат, совместимый с Telegram. Перед сохранением стикерпака вы можете удалить ненужные стикеры или вручную присвоить им те или иные эмодзи по своему усмотрению.

Далее нужно задать название стикерпаку. Он будет сохранён, и вы сможете использовать его в переписке. Ваши собеседники смогут добавить этот стикерпак в свою коллекцию.