Теперь можно быстро и легко перенести в Telegram любые стикеры из «ВКонтакте»

Приложение Sticker Import от @tginfo было обновлено и стало более удобным и функциональным. Оно позволяет перенести из «ВКонтакте» в Telegram любые стикеры, в том числе анимированные и даже платные.
Перенос стикеров интуитивно простой и понятный. Потребуется смартфон на базе Android и приложение Telegram версии не ниже 7.8.
- Скачайте APK-файл, установите приложение и запустите его.
- Вставьте ссылку на нужный вам стикерпак (её можно скопировать в магазине стикеров) и нажмите Start.
- Стикеры скачаются из «ВКонтакте» и будут преобразованы в формат, совместимый с Telegram. Перед сохранением стикерпака вы можете удалить ненужные стикеры или вручную присвоить им те или иные эмодзи по своему усмотрению.
- Далее нужно задать название стикерпаку. Он будет сохранён, и вы сможете использовать его в переписке. Ваши собеседники смогут добавить этот стикерпак в свою коллекцию.
В новой версии приложения Sticker Import появилось несколько новых возможностей:
• Sticker Import теперь поддерживает авторизацию «ВКонтакте». Это открывает доступ к вашей библиотеке, магазину стикеров, поиску и vmoji.
• Автоматический подбор эмодзи-подсказок из базы данных ключевых слов ВКонтакте для многих стикеров.
• Поддержка vmoji: перенесите персонализированные стикеры в Telegram. Импортировать можно как свой набор, так и стикеры других пользователей.
• Apple Emoji 14.0 на всех устройствах: полная поддержка вне зависимости от версии ОС.
• Поиск эмодзи по ключевым словам на русском и английском (в зависимости от установленного языка системы).
• Возможность выбрать несколько эмодзи-подсказок для одного стикера.
Скачать APK-файл для установки Sticker Import можно тут — apps.tginfo.me/sticker-import