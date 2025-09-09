Wildberries добавил очень полезную возможность. Теперь никаких неожиданных списаний

Александр



В недавнем прошлом Wildberries препятствовал удалению банковских карт из личного кабинета. Они лишь скрывались, а для полноценного удаления требовалось в писать поддержку, пробиваться через бота и сообщать полный номер карты (который ещё надо было как-то узнать, что иногда бывает затруднительно).

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Когда к аккаунту Wildberries привязаны лишние карты, могут возникать очень неприятные ситуации. Например, если вы оформили заказ с оплатой через «WB Кошелёк», а средств на нём недостаточно, скидка отменится, и маркетплейс попытается списать недостающее с других привязанных карт. А если вы когда-либо совершали покупки, оплачивая их с чужой карты (например, по просьбе знакомого, у которого не было аккаунта Wildberries), есть риск, что с него спишут деньги за ваши последующие покупки (опять же, при нехватке хотя бы одного рубля на вашем «WB Кошельке»).

С недавних пор Wildberries значительно упросил отвязку карт. Достаточно скрыть лишнюю карту в личном кабинете, какое-то время её просто не будет видно там (но средства с неё всё равно могут быть списаны), а спустя месяц она полностью удаляется.



Как удалить данные карты:

 — в приложении:

1. Перейдите в профиль → Данные и настройки → Оплата → Карты и счета СБП.
2. Выберите карту, которую хотите скрыть, и нажмите крестик.
3. Подтвердите действие и нажмите кнопку «Скрыть».

 — на сайте:

1. Перейдите в профиль → Способы оплаты.
2. Выберите карту, которую хотите скрыть, и нажмите крестик.
3. Подтвердите действие и нажмите кнопку «Скрыть».

3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Wildberries сломался по всей стране. Товары не заказать, посылку не получить
Wildberries может списать за товар больше, чем надо. Вот как это работает
Wildberries упростил бесплатный отказ от доставки товаров

Рекомендации

Рекомендации

В смартфонах Samsung Galaxy появилось полезное секретное меню. Вот как его включить
«Сбербанк» позволил перейти на бесплатное обслуживание карты. Как это сделать?
Банки замораживают счета и карты без разбора. Как избежать блокировки и что делать, если она случилась?
Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+7
Slepoy2.0
Дипломатично. особенно заголовок
Вчера в 20:05
#