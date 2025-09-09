Wildberries добавил очень полезную возможность. Теперь никаких неожиданных списаний

В недавнем прошлом Wildberries препятствовал удалению банковских карт из личного кабинета. Они лишь скрывались, а для полноценного удаления требовалось в писать поддержку, пробиваться через бота и сообщать полный номер карты (который ещё надо было как-то узнать, что иногда бывает затруднительно).
С недавних пор Wildberries значительно упросил отвязку карт. Достаточно скрыть лишнюю карту в личном кабинете, какое-то время её просто не будет видно там (но средства с неё всё равно могут быть списаны), а спустя месяц она полностью удаляется.
Как удалить данные карты:
— в приложении:
1. Перейдите в профиль → Данные и настройки → Оплата → Карты и счета СБП.
2. Выберите карту, которую хотите скрыть, и нажмите крестик.
3. Подтвердите действие и нажмите кнопку «Скрыть».
— на сайте:
1. Перейдите в профиль → Способы оплаты.
2. Выберите карту, которую хотите скрыть, и нажмите крестик.
3. Подтвердите действие и нажмите кнопку «Скрыть».