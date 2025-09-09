Wildberries добавил очень полезную возможность. Теперь никаких неожиданных списаний





В недавнем прошлом Wildberries препятствовал удалению банковских карт из личного кабинета. Они лишь скрывались, а для полноценного удаления требовалось в писать поддержку, пробиваться через бота и сообщать полный номер карты (который ещё надо было как-то узнать, что иногда бывает затруднительно). Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Когда к аккаунту Wildberries привязаны лишние карты, могут возникать очень неприятные ситуации. Например, если вы оформили заказ с оплатой через «WB Кошелёк», а средств на нём недостаточно, скидка отменится, и маркетплейс попытается списать недостающее с других привязанных карт. А если вы когда-либо совершали покупки, оплачивая их с чужой карты (например, по просьбе знакомого, у которого не было аккаунта Wildberries), есть риск, что с него спишут деньги за ваши последующие покупки (опять же, при нехватке хотя бы одного рубля на вашем «WB Кошельке»).С недавних пор Wildberries значительно упросил отвязку карт. Достаточно скрыть лишнюю карту в личном кабинете, какое-то время её просто не будет видно там (но средства с неё всё равно могут быть списаны), а спустя месяц она полностью удаляется.Как удалить данные карты:— в приложении:1. Перейдите в профиль → Данные и настройки → Оплата → Карты и счета СБП.2. Выберите карту, которую хотите скрыть, и нажмите крестик.3. Подтвердите действие и нажмите кнопку «Скрыть».— на сайте:1. Перейдите в профиль → Способы оплаты.2. Выберите карту, которую хотите скрыть, и нажмите крестик.3. Подтвердите действие и нажмите кнопку «Скрыть».