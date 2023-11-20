Топ-3 приложений для macOS: правильное удаление, передача файлов по воздуху с Android и работа с внешними мониторами

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В этой компактной заметке мы собрали три полезных приложений для операционной системы macOS. Эти утилиты помогут правильно удалять софт без хвостов, передавать данные по воздуху с Android на Mac и регулировать яркость внешних мониторов привычными клавишами. Сохраняйте подборку к себе в избранное и не забудьте поделиться.Если лень читать, то содержимое всей подборки в этом коротком видео:Простая и бесплатная утилита, которая позволяет правильно удалять приложения. В первую очередь это необходимо для софта из сторонних источников.AppCleaner работает очень просто. Перетаскиваем в него ярлык приложения, которое нужно удалить или выбираем его из списка всех установленных, а затем проверяем все хвосты для удаления и жмём кнопку Remove.Для обмена данными по воздуху в экосистеме Apple есть сервис AirDrop. А как быть, когда в этой цепочке появляется Android-устройство? В этом случае поможет утилита NearDrop от российского разработчика.NearDrop — простое и бесплатное приложение. Оно позволяет передавать файлы по воздуху с Android на компьютеры Mac.Очень простое, бесплатное и незаменимое приложение для владельцев внешних мониторов. Всё дело в том, что macOS не всегда правильно распознает внешние мониторы, поэтому не позволяет регулировать их яркость привычными системными кнопками.Проблему решает MonitorControl. Работает очень просто — устанавливаешь, активируешь автоматический запуск и пользуешься привычными клавишами для настройки яркости.