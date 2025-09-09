﻿Топ-10 полезных приложений для Windows, о которых вы могли не знать



Операционная система Windows предоставляет безграничные возможности для настройки и оптимизации. Однако многие пользователи довольствуются лишь стандартным набором функций и популярным софтом, не подозревая о существовании легковесных и мощных утилит, которые способны кардинально улучшить взаимодействие с компьютером. Зачем нужны такие программы? Они, как правило, бесплатны, потребляют минимум ресурсов и решают конкретные проблемы. Эта подборка призвана открыть для вас те скрытые инструменты, которые выходят за рамки привычного браузера или медиаплеера.

1. Microsoft PC Manager







Описание: официальная утилита от Microsoft для комплексного обслуживания системы.

Microsoft Store (простая установка и автоматическое обновление)

GitHub (официальные репозитории - гарантия того, что вы скачаете самую свежую версию)

Официальные сайты (для более сложных проектов используйте сайты разработчиков)

Преимущества: позволяет быстро очистить кэш, управлять автозагрузкой, проверять здоровье Windows и освобождать память. Отличная альтернатива сторонним чистильщикам.Описание: набор инструментов от Microsoft. для продвинутых пользователейПреимущества: включает FancyZones для удобного размещения окон, Color Picker для определения цветов, Awake для запрета перехода в спящий режим и многое другое. Бесплатный источник суперспособностей Windows.Описание: проект от Microsoft, позволяющий управлять несколькими компьютерами с одного рабочего стола одной мышью и клавиатурой.Преимущества: легко установить и настроить. Перетаскивайте файлы между компьютерами и экономьте место на столе.Описание: значительно улучшает стандартный микшер громкости Windows.Преимущества: показывает и позволяет регулировать громкость звука для каждого приложения в отдельности прямо в панели задач. Незаменимая программа для стримеров и всех, кто работает с аудио.Описание: добавляет в Windows функцию быстрого предпросмотра файлов, как в macOS (нажатие пробела).Преимущества: мгновенно просматривайте содержимое документов, изображений, видео и архивов, не открывая их в полноценном приложении. Экономит уйму времени.Описание: профессиональная программа для мониторинга состояния системы.Преимущества: предоставляет детальнейшую информацию обо всех компонентах компьютера (температуры, напряжения, загрузка), помогает в диагностике проблем и оптимизации производительности.Описание: мощнейший инструмент для создания скриншотов и записи экрана с кучей возможностей для автоматизации.Преимущества: захват области, прокручиваемых окон, мгновенная загрузка на хостинг, добавление водяных знаков, аннотаций и многое другое. Полностью бесплатно.Описание: продвинутый менеджер буфера обмена.Преимущества: запоминает всю историю копирования, позволяет организовывать вкладки и быстро вставлять любую ранее скопированную информацию.Описание: наглядный инструмент для анализа занятого места на диске.Преимущества: визуализирует структуру папок в виде древовидной карты, позволяя быстро найти и удалить тяжёлые файлы.Описание: невероятно легковесный, быстрый и минималистичный просмотрщик PDF-файлов и электронных книг.Преимущества: мгновенный запуск, низкое потребление ресурсов, портативная версия. Идеальная альтернатива тяжеловесным решениям.: эти утилиты устраняют мелкие, но раздражающие неудобства Windows, делая взаимодействие с системой гораздо более приятным.: они потребляют мало памяти и не нагружают процессор, в отличие от многих монструозных популярных приложений. Это прямая оптимизация вашего рабочего процесса.: многие функции, которые пользователи десятилетиями ждут от Microsoft, уже реализованы энтузиастами (удобное переключение между окнами, управление звуком, автозагрузкой).: зачем ставить тяжелый видеоплеер, если нужно лишь проверить файл? Зачем качать браузер, который съедает всю оперативку? Специализированный софт часто решает одну задачу лучше и быстрее.Все программы из этой подборки полностью бесплатны для личного использования.Важно! Скачивайте программы только из проверенных источников во избежание угроз безопасности:Интеграция в ежедневный поток: начните с 2-3 утилит, которые решают ваши самые наболевшие проблемы. Например, установите QuickLook для быстрого просмотра файлов различных типов и EarTrumpet для управления звуком. Используйте их несколько дней, чтобы привыкнуть.Настройка горячих клавиш: максимальный эффект достигается, когда программа моментально запускается и выполняет нужные действия нажатием пары кнопок. Настройте удобные для вас сочетания в настройках программ.Выбор альтернатив: периодически пересматривайте свой набор софта. Возможно, ваша любимая программа стала слишком тяжелой или появилась более легкая и функциональная альтернатива с открытым исходным кодом.Использование специализированного и малоизвестного софта — это верный путь к созданию идеальной среды, которая работает именно так, как хотите вы. Эти инструменты экономят ваше время, нервные клетки и ресурсы компьютера, раскрывая его настоящий потенциал. Не пытайтесь установить всё и сразу — выберите то, что нужно именно вам, и постепенно внедряйте эти программы в свою рутину. Обязательно протестируйте понравившиеся варианты и настройте их под себя!