Топ-3 ботов для Telegram: скачиваем видео с YouTube, делаем временный e-mail и проверяем файлы на наличие вирусов

Георгий
Telegram

Сделали мини-подборку полезных ботов для Telegram. Они помогут скачать видео с YouTube, создать временный адрес электронной почты, а также проверять файлы и ссылки на наличие вирусов, не выходя из мессенджера.

Если лень читать, то содержимое всей подборки в этом коротком видео:


@SaveFromVkBot

Очень простой бот, который позволяет скачивать видео с YouTube, а также с парочки других сервисов. Работает очень просто — кидаем в него ссылку, выбираем нужное качество и дожидаемся загрузки файла.

@TempMailBot

Генерирует одноразовые адреса электронной почты. Этот бот полезен для регистрации в различных сервисах, которыми вы не планируете в дальнейшем пользоваться. Например, когда нужно что-то скачать, а без учетной записи это невозможно.

@DrWebBot

Проверяет безопасность файлов и ссылок. Понадобится в общении с незнакомыми пользователями. Получаем файл или линк, перед тем, как открыть или перейти, пересылаем боту и он проверит их безопасность.
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