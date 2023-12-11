Топ-3 ботов для Telegram: скачиваем видео с YouTube, делаем временный e-mail и проверяем файлы на наличие вирусов
Георгий Лямин
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Сделали мини-подборку полезных ботов для Telegram. Они помогут скачать видео с YouTube, создать временный адрес электронной почты, а также проверять файлы и ссылки на наличие вирусов, не выходя из мессенджера.
Если лень читать, то содержимое всей подборки в этом коротком видео:
Генерирует одноразовые адреса электронной почты. Этот бот полезен для регистрации в различных сервисах, которыми вы не планируете в дальнейшем пользоваться. Например, когда нужно что-то скачать, а без учетной записи это невозможно.