Топ-3 приложений для macOS: боремся со сном, удобный виджет и наводим порядок в строке меню

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Сделали подборку из трех полезных приложений для операционки macOS. Эти утилиты не дадут заснуть компьютеру Mac в самый ответственный момент, добавят удобный виджет в строку меню и помогут навести там же порядок. Сохраняйте подборку к себе в избранное и не забудьте поделиться.Если лень читать, то содержимое всей подборки в этом коротком видео:Эта утилита не позволяет macOS уходить в сон. Она может пригодиться, когда, к примеру, нужно передать большой массив данных с накопителя и при этом не присутствовать.В настройках доступны куча различных параметров, а также есть управление с помощью горячих клавиш.Легкая и компактная утилита, которая добавляет полезный виджет в строку меню. С помощью OneMenu можно быстро получить информацию о загрузке процессора и оперативной памяти, а также посмотреть наличие свободного места на накопителе.Это небольшое приложение поможет навести порядок в строке меню с помощью выезжающего списка. Запускай приложение, а потом в строке перетаскивай значки за черту с жатой клавишей cmd — они будут прятаться. Нажатие на стрелочку раскроет все спрятанные значки.