Топ музыкальных плееров для Android с идеальным звучанием без потери качества

Хотите слушать музыку в максимально возможном качестве? Вам вовсе не обязательно покупать отдельный Hi-Res-плеер за десятки тысяч рублей с топовым ЦАПом: почти любой современный смартфон с хорошим аудиоприложением способен выдавать звук исключительной чистоты и детальности. Все плееры из этой подборки обеспечивают воспроизведение без искажений и нежелательной обработки. Выбор между ними сводится в первую очередь к предпочтениям в дизайне интерфейса и наличию дополнительных функций вроде возможности использования внешнего ЦАПа и автоматического выключения по таймеру. Разумеется, для того чтобы услышать разницу, необходима коллекция музыки в формате без искажений (например, FLAC) и качественные проводные наушники, либо беспроводные с поддержкой lossless-кодеков (LDAC, LHDC, aptX Lossless), иначе любые усилия плеера будут сведены на нет.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

1. Poweramp — легендарный гигант с тонкой настройкой

4. AIMP — классический легковесный выбор

5. Onkyo HF Player — японское качество от именитого бренда

6. foobar2000 — легендарная классика

: Poweramp — это, пожалуй, самый известный и популярный плеер для Android. За долгие годы он превратился в настоящий комбайн для обработки звука, но при этом оставляет полный контроль в руках пользователя. Он использует 64-битную внутреннюю обработку и режим прямого управления громкостью (Direct Volume Control), который минимизирует искажения.: огромный список, включающий WAV, FLAC, APE, DSD (DFF/DSF), WV, TTA и многие другие.: очень мощный DSP (цифровой сигнальный процессор) с тончайшими настройками эквалайзера (до 32 полос), параметрическим эквалайзером, управлением тембром, стерео-расширением и множеством опций для шейпинга звука. Однако по умолчанию его можно настроить на прозрачное воспроизведение, и многие так и делают.: поддерживает hi-res-выход на устройствах, которые это позволяют, до 32 бит / 384 кГц. На Android 15+ эта функция эволюционировала в AAudio Hi-Res.: Neutron это плеер, созданный техническими энтузиастами для технических энтузиастов. Его сердце — это собственный 32/64-битный аудиодвижок, который работает независимо от операционной системы, обеспечивая исключительную точность декодирования и позволяя использовать продвинутые DSP-эффекты.: поддерживает все основные форматы: FLAC, APE, DSD (включая многоканальный), MP3, OGG и другие.: одна из самых продвинутых. Включает 40/60-полосный параметрический эквалайзер, частотную коррекцию, амбиофонический модуль для создания эффекта живого зала и кроссфид-эффекты. Вы можете сделать звук максимально чистым или, наоборот, трансформировать его. чтобы привычные треки звучали по-другом.: обеспечивает высокое качество воспроизведения через внутренний ЦАП устройства и USB DAC.: HiBy — это разработчик, хорошо известный в мире портативного Hi-Fi-звука. Его приложение является отличным примером того, как должен выглядеть современный плеер для энтузиастов. Оно «из коробки» поддерживает прямой вывод на USB-ЦАП и все актуальные Hi-Res-форматы.: поддерживается воспроизведение DXD, DoP, нативного DSD до DSD256 и PCM до 32 бит / 384 кГц.: плеер славится своей системой настройки звука. Базово он звучит нейтрально, но позволяет использовать уникальную технологию MSEB — восьмиуровневую настройку, которая интуитивно меняет звук.: имеет собственную мощную USB-аудио архитектуру, предназначенную для стабильной работы с аудиофильскими ЦАП.: AIMP — это ветеран, хорошо знакомый пользователям Windows. Версия для Android сохранила все его лучшие черты: плеер невероятно легкий, быстрый и не нагружает систему. Несмотря на скромный размер, он поддерживает все основные аудиоформаты, в том числе без потери качества.: от распространённых FLAC, APE, M4A до DSD (DSF/DFF), OGG, OPUS, WV до таких экзотических, как MO3, XM, UM.: обладает 20-полосным графическим эквалайзером, контролем баланса, скорости, высоты тона и нормализацией громкости ReplayGain. Все эффекты можно отключить для прозрачного воспроизведения.: поддерживает передачу звук по тезнологиям OpenSL, AudioTrack и AAudio.: приложение от известного производителя Hi-Fi и домашних кинотеатров Onkyo. Оно предлагает качественное воспроизведение Hi-Res-файлов и уникальный подход к эквализации. Ключевая особенность — линейно-фазовый FIR-эквалайзер, который, в отличие от обычных эквалайзеров, корректирует звук без внесения искажений и фазовых ошибок.: полная поддержка Hi-Res: FLAC, WAV 24 бит / 192 кГц, DSD (2.8 / 5.6 / 11.2 МГц через DoP или преобразование в PCM).: прецизионный эквалайзер на 16384 независимых точках — это эталон точности. Вы можете точечно корректировать проблемные частоты, не влияя на чистоту сигнала.: поддерживает прямой цифровой вывод через USB OTG, но в бесплатной версии частота выше 88,2 кГц будет понижена.: foobar2000 — это культовый плеер, который многие годы был эталоном настольных аудиосистем на Windows. Его мобильная версия создана по тем же принципам: максимальная гибкость и честность звука при минимальном потреблении ресурсов.: плеер «из коробки» воспроизводит все основные форматы без сжатия, включая FLAC, WAV, AIFF, WavPack, а также популярные сжатые форматы вроде MP3, AAC, Opus и других.: одно из главных достоинств foobar2000 — это модульная архитектура, позволяющая обрабатывать звук с высокой точностью. Плеер поддерживает DSP-менеджер, с помощью которого вы можете подключать различные обработчики (например, кроссфидер для коррекции нежелательных эффектов в наушниках), не прибегая к искажающим украшательствам.: обеспечивает точное воспроизведение, используя стандартные аудиоинтерфейсы Android (AudioTrack и OpenSL), которые гарантируют чистоту сигнала и отсутствие дополнительных искажений.