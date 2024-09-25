Три новых фишки iOS 18 для создания и набора контактов на iPhone

Артем
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Теперь для этого есть удобная, но едва заметная иконка.

Apple не так часто уделяет внимание встроенному приложению для звонков, поэтому новые функции очень легко пропустить. Так произошло с релизом iOS 18 — в «Телефон» завезли несколько удобных фишек, которые некоторым упростят каталогизацию контактов и их набор. Рассказываем, где их найти и как пользоваться.

Рекомендации контактов

Теперь при наборе номера система выдает рекомендуемые контакты. Просто начните вводить цифры и в верхней части экрана высветится наиболее популярный абонент, а вместе с ним список совпавших номеров. Так можно быстро перейти к звонку, а не копаться в телефонной книжке.

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Добавляем контакт с клавиатуры

После ввода номера с клавиатуры, в левом верхнем углу появиться новая иконка «контакт +». Жмем ее, затем «Создать контакт» и нас перебросит в меню оформления карточки. В ней мы можем выбрать фото абонента и добавить всю необходимую информацию о нем.

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Обновляем контакт с клавиатуры

Если собеседник обзавелся вторым номером, проще дополнить уже заведенную карточку, нежели создавать новую. Просто вбиваем номер на клавиатуре, жмем «контакт +», тапаем «добавить в имеющиеся» и выбираем нужного абонента из списка.

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Ранее мы рассказали, как быстро получить доступ к настройкам геолокации прямо из шторки, и где перекрасить привычные иконки в темный цвет на iOS 18
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Рекомендации

Рекомендации

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Комментарии

+1
Serghei
Это удобно
час назад в 11:31
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