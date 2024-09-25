Три новых фишки iOS 18 для создания и набора контактов на iPhone

Теперь для этого есть удобная, но едва заметная иконка.
Apple не так часто уделяет внимание встроенному приложению для звонков, поэтому новые функции очень легко пропустить. Так произошло с релизом iOS 18 — в «Телефон» завезли несколько удобных фишек, которые некоторым упростят каталогизацию контактов и их набор. Рассказываем, где их найти и как пользоваться.
Рекомендации контактовТеперь при наборе номера система выдает рекомендуемые контакты. Просто начните вводить цифры и в верхней части экрана высветится наиболее популярный абонент, а вместе с ним список совпавших номеров. Так можно быстро перейти к звонку, а не копаться в телефонной книжке.
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Добавляем контакт с клавиатурыПосле ввода номера с клавиатуры, в левом верхнем углу появиться новая иконка «контакт +». Жмем ее, затем «Создать контакт» и нас перебросит в меню оформления карточки. В ней мы можем выбрать фото абонента и добавить всю необходимую информацию о нем.
Обновляем контакт с клавиатурыЕсли собеседник обзавелся вторым номером, проще дополнить уже заведенную карточку, нежели создавать новую. Просто вбиваем номер на клавиатуре, жмем «контакт +», тапаем «добавить в имеющиеся» и выбираем нужного абонента из списка.
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