Центробанк создаст реестр граждан, которым нельзя доверять крупные суммы. Зачем это надо и как узнать, включили ли вас в него?

Недавно в России приняли несколько новых мер для борьбы с дистанционным мошенничеством, среди них появление реестра «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». Этот реестр будет вести Центробанк, добавляя в него сведения о банковских клиентах, чьими финансами без их ведома распоряжаются посторонние.
Сейчас банки блокируют карты и счета за сомнительные операции, в том числе, если возникает подозрение, что постороннее лицо пытается совершить перевод чужих средств или взять кредит, используя персональные данные другого человека. Начиная с 1 сентября 2025 года банки будут передавать в Центробанк сведения о клиентах, чьи финансы нуждаются в защите. Для гражданина, включённого в реестр, будет действовать ограничение на переводы другим людям — не более 100 000 рублей в месяц.
Реестр Центробанка будет закрытым, поэтому невозможно проверить, включены вы в него или нет. Узнать об этом можно будет только после того как тот или иной банк введёт ограничения на ваши операции или заблокирует их. Чтобы заранее обезопасить себя от мошенников и ограничений со стороны Центробанка, вы можете залогиниться в «Единый кабинет налогоплательщика» и посмотреть, в каких банках у вас открыты счета, и если среди них есть банк, чьими услугами вы не пользуетесь, целесообразно подать ему заявление о расторжении договора.