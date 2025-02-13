Центробанк создаст реестр граждан, которым нельзя доверять крупные суммы. Зачем это надо и как узнать, включили ли вас в него?

Александр


Недавно в России приняли несколько новых мер для борьбы с дистанционным мошенничеством, среди них появление реестра «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». Этот реестр будет вести Центробанк, добавляя в него сведения о банковских клиентах, чьими финансами без их ведома распоряжаются посторонние.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Мошенники могут получить доступ к чужому счёту разными способами — например, украв или перехватив данные, которые требуются для входа в личный кабинет банка. Кроме того, человек мог утратить доступ к номеру телефона, не отвязав его от банковского аккаунта, а новый владелец номера имеет возможность залогиниться в чужой аккаунт и совершать различные операции.

Сейчас банки блокируют карты и счета за сомнительные операции, в том числе, если возникает подозрение, что постороннее лицо пытается совершить перевод чужих средств или взять кредит, используя персональные данные другого человека. Начиная с 1 сентября 2025 года банки будут передавать в Центробанк сведения о клиентах, чьи финансы нуждаются в защите. Для гражданина, включённого в реестр, будет действовать ограничение на переводы другим людям — не более 100 000 рублей в месяц.

Реестр Центробанка будет закрытым, поэтому невозможно проверить, включены вы в него или нет. Узнать об этом можно будет только после того как тот или иной банк введёт ограничения на ваши операции или заблокирует их. Чтобы заранее обезопасить себя от мошенников и ограничений со стороны Центробанка, вы можете залогиниться в «Единый кабинет налогоплательщика» и посмотреть, в каких банках у вас открыты счета, и если среди них есть банк, чьими услугами вы не пользуетесь, целесообразно подать ему заявление о расторжении договора.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
В России введут самозапрет на выдачу кредитов. Зачем это надо и как воспользоваться?
Банки придумали, как сделать бесконтактные платежи в магазинах намного удобнее
Как банки обманывают при выдаче карт. На каждом шагу жульничество, навязывание и ложь

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3899
kardigan
Интересно конечно, но ничего не понятно😕
Сегодня в 19:17
#
+4527
Gabriel
Не помню точно но по-моему в 2022 году в банках вводили степени риска для клиентов. Это касалось в основном Юрлиц и ИП. Всего три степени риска( низкий, средний, высокий.)
По инициативе ЦБ разумеется)
При низком вам банк не может отказать в проведении тех или иных операций и действий.
Но,
Если же банк сочтёт операции подозрительными, он может отказать в переводе и должен изменить группу риска клиента.
В отношении клиента со средней или высокой степенью риска банк уже сможет сможет:
отказать в открытии счета, вклада или депозита – если есть подозрения;
расторгнуть договор такого финансового продукта – если за год было минимум 2 решения об отказе провести операцию.
Видимо такая же система будет применена и к физическим лицам
2 часа назад в 20:04
#

Читайте также