Твой Mac может выглядеть намного круче. Эта бесплатная утилита превращает рабочий стол в живую панель с часами и погодой

Фархад


Если стандартные обои на macOS уже надоели, то у нас есть отличный способ прокачать рабочий стол без радикальных изменений системы. Нашли бесплатную утилиту Cadran, которая превращает обычный фон в живую панель: прямо на обоях появляются часы, погода и динамические элементы. Рассказываем, как прокачать свой Mac с помощью этого приложения.

Увы, Wallpaper Engine на Mac мы так и не дождались. Но, к счастью, иногда появляются вот такие приложения, которые частично улучшают интерфейс. По сути, утилита Cadran интегрирует информацию прямо в фон, без виджетов и лишних окон. В результате прямо на рабочем столе или заставке вы получите время, погоду и другие данные. Важнейший плюс — оптимизация под чипы Apple Silicon M-серии, поэтому она почти не грузит систему и не высаживает батарею. Даже по замерам «Мониторинга системы» она держится на минимальном уровне потребления, что важно для фонового приложения. Но и со старыми моделями на процессорах Intel всё работает нормально.



Ещё один немаловажный момент — приватность. В Cadran нет телеметрии, аналитики и скрытых сетевых запросов. Все настройки и данные остаются локально на Mac. Плюс есть возможность задать разные часы на разные экраны, если вы используете несколько мониторов.

Как установить и запустить Cadran:
  • Для начала скачайте утилиту с официального сайта Cadran;
  • Теперь нужно запустить загруженный файл и перетащить значок приложения в папку «Программы»;

  • Запускаем утилиту и даём доступы (если система попросит);
  • На следующем этапе можно выбрать стиль обоев, формат часов и отображение дополнений по типу погоды;
  • Готово!



Базовая версия Cadran доступна абсолютно бесплатно, но разработчики добавили разовую покупку в размере $9,99 для разблокировки премиальных циферблатов, новых цветов и динамических заставок.
Комментарии (1)

Ктулху
Автор "забыл" добавить, что работает данная софтина исключительно на свежих MacOS (14 и новее).Но это же не важно, правда?
Попробовал установить на 12.7.6 — без толку.
15 апреля 2026 в 08:40
