С 10 марта Роскомнадзор обязал провайдеров интернета и операторов сотовой связи замедлять трафик от Twitter. Это сделано в назидание, чтобы сервис удалил более трёх тысяч противоправных записей, а в дальнейшем Twitter может быть полностью заблокирован в России.
Провайдеры и операторы замедляют трафик с помощью оборудования для противодействия внешним угрозам, которое они были обязаны установить после принятия закона об автономном рунете.
Опытным путём было определено, что трафик от Twitter передаётся операторами со скоростью до 128 кбит/с. Этого достаточно для относительно быстрой загрузки текстового контента, но фотографии загружаются очень медленно, а «тяжёлые» данные, вроде видео и анимации, вообще могут не воспроизводиться.
Обойти ограничение скорости возможно, для этого нужно, чтобы ваш оператор не видел, что вы получаете трафик от Twitter. Самый простой и доступный способ замаскироваться — использовать VPN. Почти все VPN-сервисы предлагают базовые возможности бесплатно, а за дополнительные функции нужно платить (например, за выбор IP-адреса конкретной страны, увеличение трафика и повышение скорости соединения).
Популярные VPN-сервисы:
- CloudFare Warp
- TunnelBear
- FreeOpenVPN
- CyberGhost
- Hola
- HotSpot Shield
- Mullvad
- Zenmate
- IPVanish VPN
- NordVPN
- StrongVPN
- OverPlay
- ProtonVPN
- CyberGhost
- Betternet
VPN-сервис работает в фоновом режиме на компьютере или мобильном устройстве и пропускает зашифрованный трафик через себя, из-за чего оператор или провайдер не может определить, от какого именно сайта или сервера получены данные. Необязательно постоянно держать VPN включенным, вы можете активировать его только на то время, когда вам необходим быстрый доступ к Twitter.
Чтобы не нагружать устройство, можно настроить VPN непосредственно на роутере, тогда все подключаемые к нему гаджеты будут получать анонимный зашифрованный трафик (хотя могут возникнуть проблемы с банковскими приложениями из-за частой смены IP-адресов, а сайты и приложения будут чаще просить залогиниться повторно). Способ настройки VPN для разных моделей роутеров свой, и не все роутеры обладают поддержкой такого способа шифрации трафика.
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