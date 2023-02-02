TWS-наушники перестали заряжаться? Не спешите выбрасывать, их можно починить за несколько секунд





Однажды я купил на AliExpress TWS-наушники, попользовался ими пару месяцев, а в один день обнаружил, что одно ухо работает, а второе нет и даже не заряжается. Пару недель ушло на то, чтобы уговорить китайца прислать подменное ухо — оно встало как родное, но теперь держит заряд чуть дольше, чем старое. Целый месяц, пока я ждал, пришлось пользоваться проводными наушниками — не особо удобно, но и не критично.



Потом с такой же проблемой ко мне обратилась подруга. Она ехала в поезде, слушала музыку и книги, и тут одно ухо перестало заряжаться. Я рассказал ей, что делать — через минуту она была счастлива, отпуск спасён!



Накануне Нового года мама пожаловалась мне, что её редми-бадсы перестали работать и не заряжаются. Она отдала их мне и попросила выбросить. Могла бы выбросить сама и попросить подарить на праздники новые наушники, но не стала спешить, и мудро сделала.



Что же происходит с TWS-наушниками и как решается их проблема?



Геймеры-олды помнят лайфхак — что мы делали, когда «Денди» переставала считывать картриджи? Обычно мы брали ватку или тряпку, мочили её водкой, протирали контакты — и вуаля, опять можно играть! Проблема крылась в загрязнении контактов, их просто нужно было очистить от окисления и жира. В особенно запущенных случаях приходилось шкрябать контакты опасным лезвием или ножом.



Оказалось, что я зря напрягал китайца и месяц жил без наушников, можно было решить проблему самому, как с теми же картриджами. У наушников есть контакты, которые примыкают к зарядке в кейсе, а если они загрязнены, ток не пойдёт. Очистить контакты можно разными способами: иголкой, канцелярской скобой или скрепкой, шилом, тонкой отвёрткой, проволокой, зубочисткой. Главное не переусердствовать, чтобы не стереть или не вырвать контакт, а для лучшего эффекта можно использовать чистый спирт.

