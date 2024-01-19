У пользователей Android-смартфонов появился мгновенный доступ к скриншотам на компьютере

Александр

Фото: Unsplash

Компания Microsoft улучшила встроенное в Windows 11 приложение «Ножницы», предназначенное для снятия скриншотов. Теперь оно может работать в связке со смартфоном, подключенным к компьютеру по беспроводному соединению.

Это нововведение стало доступно в тестовой сборке Windows 11 с номером 23619, которая распространяется среди участников программы Windows Insider. После этапа тестирования оно будет добавлена в релизную сборку операционной системы.



Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно установить на компьютер приложение «Связь с Windows», а на компьютер «Связь с телефоном» (Phone Link) и выполнить сопряжение устройств сканированием QR-кода. После этого требуется запустить на ПК системное приложение «Параметры» (Win + I), перейти в «Bluetooth и устройства», запустить приложение «Связь с телефоном» и разрешить смартфону подключаться к компьютеру и получать уведомления о появлении новых фотографий. После этого на смартфоне можно будет смотреть скриншоты, сделанные на компьютере, и скачивать их в память. Точно так же появляется возможность просматривать на компьютере фотографии, хранящиеся в смартфоне.



И на смартфоне, и на компьютере должен быть выполнен вход в один и тот же аккаунт Microsoft, также требуется включить Bluetooth. Данные передаются по локальному соединению и не выгружаются на удалённый сервер.



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