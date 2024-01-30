У вас тоже не открываются российские сайты? Решение проблемы (вроде бы) найдено, вот что нужно сделать

Александр


Фото: Unsplash

Многие российские сайты перестали открываться у некоторых операторов и провайдеров. Доступ к ним не удаётся получить даже средствами для обхода блокировок, причём не только в России, но в других странах.

Проблемы

Некоторые пользователи заметили, что если какой-то сайт не работает, он может открыться при переключении оператора (например, можно отключить Wi-Fi и попробовать зайти на него с мобильного интернета или наоборот). Zavtracast рассказал, с чем могут быть связаны проблемы:

В России перестали корректно резолвятся домены зоны .ru. Если у вас не работают эти домены — это не ваш провайдер и не ваш интернет, это <…> неверно прописали DNSSEC всей доменной зоне целой страны. К примеру домен координационного совета доменов выдаёт кучу ошибок: https://dnsviz.net/d/cctld.ru/dnssec/

Также сообщается, что к настоящему моменту доменная зона была прописана корректно, а если проблемы с доступом к сайтам сохраняются, нужно перезагрузить роутер.
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Официальное заявление о доступности сайтов в зоне .RU

«Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщает о том, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением. В настоящее время для абонентов НСДИ проблема решена. Идут восстановительные работы», пишет «Фонтанка».

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Комментарии

tellurian
+2663
tellurian
Всё работает.
минуту назад
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