Выпущена утилита, которая позволяет удалить с любого Android-устройства «неудаляемые» приложения

Александр



Энтузиасты выпустили утилиту ADB AppControl. С её помощью можно удалить со смартфона или планшета на базе Android системные и встроенные приложения, от которых невозможно избавиться на самом устройстве.

Утилита бесплатная и относительно простая в использовании. Нужно скачать, установить и запустить её, после чего подключить смартфон или планшет к компьютеру кабелем, поддерживающим передачу данных. Возможно, на устройстве придётся выбрать опцию подключения — «Передача данных» (или нечто подобное).



Программа определит ваше устройство и покажет список всех установленных приложений. Можно удалить любое из них, но стоит быть осторожным — без некоторых приложений устройство не сможет нормально функционировать.

Программа ADB AppControl доступна для компьютеров с Windows. Root-доступ на устройстве не требуется, поскольку она задействует ADB-команды и взаимодействует непосредственно с системными данными.

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Комментарии

Артём Какурин
+58
Артём Какурин
Осталось понять, какие приложения действительно можно удалить без последствий
Сегодня в 14:06
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mystique_man
+1580
mystique_man
С добрым утром, господин Кузнецов. 3 года как купил ключик к этой программе. До этого неизвестно сколько пользовался бесплатной версией.
Сегодня в 14:51
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