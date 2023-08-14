Выпущена утилита, которая позволяет удалить с любого Android-устройства «неудаляемые» приложения





Энтузиасты выпустили утилиту ADB AppControl. С её помощью можно удалить со смартфона или планшета на базе Android системные и встроенные приложения, от которых невозможно избавиться на самом устройстве.



Утилита бесплатная и относительно простая в использовании. Нужно скачать, установить и запустить её, после чего подключить смартфон или планшет к компьютеру кабелем, поддерживающим передачу данных. Возможно, на устройстве придётся выбрать опцию подключения — «Передача данных» (или нечто подобное).







Программа определит ваше устройство и покажет список всех установленных приложений. Можно удалить любое из них, но стоит быть осторожным — без некоторых приложений устройство не сможет нормально функционировать.



Программа ADB AppControl доступна для компьютеров с Windows. Root-доступ на устройстве не требуется, поскольку она задействует ADB-команды и взаимодействует непосредственно с системными данными.



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