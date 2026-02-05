Top.Mail.Ru

Улучшаем качество фото, кружков и звонков в Telegram. Скрытые, но очень полезные настройки!

Александр


Иллюстрация freepik

Мало кто знает, но в Telegram существует меню, предназначенное для продвинутых пользователей. Оно позволяет выполнить действия, которые недоступны в основном интерфейсе или настроить некоторые параметры мессенджера.

Чтобы найти это меню, перейдите в «Настройки», полистайте в самый низ и нажмите на «Telegram для…», удерживая палец на этой надписи в течение нескольких секунд. Вы переместитесь в меню отладки, где можно найти несколько полезных опций и фич.

  • «Выключить встроенную камеру» — будет использоваться стандартное приложение камеры с более высоким качеством фотографий и видео
  • «Настройки звонков» — позволяют обойти замедление трафика в голосовых вызовах и видеосвязи
  • «Пометить всё как прочитанное» — во всех чатах и каналах будут сброшены счётчики непрочитанных сообщений
  • «Сбросить кэш чатов» и «Очистить кэш отправки файлов» — освободит немного места в памяти смартфона
  • Use Camera 2 API — более высокое качество видео при записи кружочков
  • «Использовать системный жирный шрифт» — для тех, кому плохо видно буквы со стандартным шрифтом


Новые настройки применяются моментально, но в некоторых случаях требуется перезапуск Telegram. Пробуйте, экспериментируйте!
Комментарии

+25
Dubshtein
это же только для андроида?
5 февраля 2026 в 19:05
#
🆎
+39
🆎
да
5 февраля 2026 в 19:58
#