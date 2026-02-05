Улучшаем качество фото, кружков и звонков в Telegram. Скрытые, но очень полезные настройки!

Иллюстрация freepik
Мало кто знает, но в Telegram существует меню, предназначенное для продвинутых пользователей. Оно позволяет выполнить действия, которые недоступны в основном интерфейсе или настроить некоторые параметры мессенджера.
- «Выключить встроенную камеру» — будет использоваться стандартное приложение камеры с более высоким качеством фотографий и видео
- «Настройки звонков» — позволяют обойти замедление трафика в голосовых вызовах и видеосвязи
- «Пометить всё как прочитанное» — во всех чатах и каналах будут сброшены счётчики непрочитанных сообщений
- «Сбросить кэш чатов» и «Очистить кэш отправки файлов» — освободит немного места в памяти смартфона
- Use Camera 2 API — более высокое качество видео при записи кружочков
- «Использовать системный жирный шрифт» — для тех, кому плохо видно буквы со стандартным шрифтом
Новые настройки применяются моментально, но в некоторых случаях требуется перезапуск Telegram. Пробуйте, экспериментируйте!