Улучшаем качество фото, кружков и звонков в Telegram. Скрытые, но очень полезные настройки!





Иллюстрация freepik



Мало кто знает, но в Telegram существует меню, предназначенное для продвинутых пользователей. Оно позволяет выполнить действия, которые недоступны в основном интерфейсе или настроить некоторые параметры мессенджера.

«Выключить встроенную камеру» — будет использоваться стандартное приложение камеры с более высоким качеством фотографий и видео

«Настройки звонков» — позволяют обойти замедление трафика в голосовых вызовах и видеосвязи

«Пометить всё как прочитанное» — во всех чатах и каналах будут сброшены счётчики непрочитанных сообщений

«Сбросить кэш чатов» и «Очистить кэш отправки файлов» — освободит немного места в памяти смартфона

Use Camera 2 API — более высокое качество видео при записи кружочков

«Использовать системный жирный шрифт» — для тех, кому плохо видно буквы со стандартным шрифтом

Чтобы найти это меню, перейдите в «Настройки», полистайте в самый низ и нажмите на «Telegram для…», удерживая палец на этой надписи в течение нескольких секунд. Вы переместитесь в меню отладки, где можно найти несколько полезных опций и фич.Новые настройки применяются моментально, но в некоторых случаях требуется перезапуск Telegram. Пробуйте, экспериментируйте!