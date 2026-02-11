Умные дома на Apple HomeKit перестали работать по всему миру. Как всё починить?







Некоторые владельцы умных домов на базе Apple HomeKit столкнулись с проблемой — гаджеты перестали реагировать на команды, а при запуске приложения система просит обновиться. Рассказываем, как это пофиксить. Некоторые владельцы умных домов на базе Apple HomeKit столкнулись с проблемой — гаджеты перестали реагировать на команды, а при запуске приложения система просит обновиться. Рассказываем, как это пофиксить. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Откройте приложение «Дом»;

Нажмите на три точки в правом верхнем углу и перейдите в «Настройки дома»;

Нажмите на «Обновление ПО»;

Нажмите «Обновить сейчас», затем следуйте инструкциям;

Все ваши устройства в приложении «Дом» будут обновлены одновременно.

Всё началось ещё в 2022 году, когда Apple представила новую архитектуру Apple Home, которая стала более надежной и эффективной. Тогда же компания пообещала прекратить поддержку старой архитектуры, что и произошло в феврале 2026 года. Как следствие, приложение «Дом» перестало работать у некоторых пользователей.Более того, обновиться нужно не только владельцам умных домов, но и членам их семей. В противном случае они не смогут пользоваться гаджетами и пропустят новые функции, такие как поддержка роботов-пылесосов и многое другое.Чтобы восстановить работоспособность приложения «Дом» на iPhone, iPad или Mac, нужно выполнить следующее:Если вы увидите сообщение «Этот дом и все аксессуары обновлены», значит, у вас установлена ​​текущая версия приложения, и никаких дальнейших действий не требуется.Стоит отметить, что для новой архитектуры Apple Home требуется как минимум iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 и watchOS 9.2.