Умные дома на Apple HomeKit перестали работать по всему миру. Как всё починить?

Некоторые владельцы умных домов на базе Apple HomeKit столкнулись с проблемой — гаджеты перестали реагировать на команды, а при запуске приложения система просит обновиться. Рассказываем, как это пофиксить.

Всё началось ещё в 2022 году, когда Apple представила новую архитектуру Apple Home, которая стала более надежной и эффективной. Тогда же компания пообещала прекратить поддержку старой архитектуры, что и произошло в феврале 2026 года. Как следствие, приложение «Дом» перестало работать у некоторых пользователей.

Более того, обновиться нужно не только владельцам умных домов, но и членам их семей. В противном случае они не смогут пользоваться гаджетами и пропустят новые функции, такие как поддержка роботов-пылесосов и многое другое.

Чтобы восстановить работоспособность приложения «Дом» на iPhone, iPad или Mac, нужно выполнить следующее:

  • Откройте приложение «Дом»;
  • Нажмите на три точки в правом верхнем углу и перейдите в «Настройки дома»;
  • Нажмите на «Обновление ПО»;

  • Нажмите «Обновить сейчас», затем следуйте инструкциям;
  • Все ваши устройства в приложении «Дом» будут обновлены одновременно.


Если вы увидите сообщение «Этот дом и все аксессуары обновлены», значит, у вас установлена ​​текущая версия приложения, и никаких дальнейших действий не требуется.

Стоит отметить, что для новой архитектуры Apple Home требуется как минимум iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 и watchOS 9.2.
