Why Is My Internet So Slow?

Мы привыкли жить в мире, где скоростью интернета в 100 мбит/c мало кого удивишь. Фильмы в отличном качестве качаются за час, красивейшие топовые ААА-игры — за пару-тройку часов. Однако бывает и так, что скачивая файл с большого ресурса вы натыкаетесь на скорость из времен ADSL:



Сервер далеко? Да нет, это Google Диск. В фоне что-то еще качается? Не-а. Ну, может быть, неполадки у провайдера? Снова нет — тот же YouTube отлично показывает 8К-видео без подгрузок, а Steam качает на скорости под полсотню мегабайт в секунду. Возможно, кривое обновление Chrome? Снова нет, в Firefox скорость такая же невысокая.

И такая проблема достаточно массовая: на Reddit и форуме поддержки Microsoft хватает жалоб на то, что скорость закачки через браузер низкая, а через остальные программы, в том числе менеджеры загрузок или торренты, временами на порядок выше. Это выглядит так, будто с браузером есть какие-то проблемы, но обычно переход на другой браузер проблему не решает. 

Получается, что виновник глубже — то есть система? Да, это действительно может быть. Еще начиная с Windows Vista компания Microsoft встраивает в свои ОС «автонастройку окна получения» (Window Auto-Tuning). Эта функция предназначена для улучшения производительности программ, которые получают данные из сети по протоколу TCP. И вот она-то временами и сбоит после обновления Windows 10, причем привязки к определенному апдейту тут нет.

Проверить это просто — попробуйте скачать какой-либо файл с крупного сервера, типа Яндекс.Диска или Google Диска. Если скорость закачки в разы или тем более на порядок отличается от скорости вашего интернета, то вполне может быть, что стал сбоить Window Auto-Tuning.

Починить его очень просто, для этого нужно использовать способ, который устраняет добрую половину проблем — выключить и включить. Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на меню Пуск и открыть PowerShell от имени администратора. После этого последовательно введите две команды: netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled и netsh int tcp set global autotuninglevel=normal



Если оба раза вы увидели ответом «ОК», то можете снова пытаться скачать тот же файл — вполне может быть, что скорость серьезно вырастет:



В моем случае такая проблема была и на ПК, и на ноутбуке, через Ethernet и Wi-Fi соответственно, так что она действительно достаточно массовая. Но, разумеется, стоит понимать, что способ выше не является панацеей, и что проблема может быть глубже — например, в кривых драйверах сетевого адаптера или в не самом быстром DNS.


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