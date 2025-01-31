Устанавливаем нейросеть DeepSeek локально на компьютер. Блокировка или утечка данных больше не страшны!





Китайская нейросеть DeepSeek стала феноменально успешной и популярной, но не обошлось без скандалов — её разработчиков обвинили в краже технологий у OpenAI (создателя ChatGPT), а часть переписки пользователей с искусственным интеллектом оказалась в открытом доступе. Впрочем, можно установить DeepSeek на свой собственный компьютер, тогда нейросеть будет работать полностью приватно — без соединения с интернетом она не сможет передавать переписку посторонним людям.

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