Устанавливаем нейросеть DeepSeek локально на компьютер. Блокировка или утечка данных больше не страшны!

Китайская нейросеть DeepSeek стала феноменально успешной и популярной, но не обошлось без скандалов — её разработчиков обвинили в краже технологий у OpenAI (создателя ChatGPT), а часть переписки пользователей с искусственным интеллектом оказалась в открытом доступе. Впрочем, можно установить DeepSeek на свой собственный компьютер, тогда нейросеть будет работать полностью приватно — без соединения с интернетом она не сможет передавать переписку посторонним людям.

ollama --version

ollama run deepseek-r1:1.5b

/?

/clear

wsl --install

docker run -d -p 3000:8080 --add-host=host.docker.internal:host-gateway -v open-webui:/app/backend/data --name open-webui --restart always ghcr.io/open-webui/open-webui:main



Приложения DeepSeek выпущены на Android iOS . Также можно пользоваться этой нейросетью в браузере на компьютере. В этих случаях её возможности шире (доступно как мышление, так и поиск в интернете), но есть риск утечки данных.При локальном запуске DeepSeek вы получаете несколько преимуществ. Все введённые и полученные вами данные остаются с вами, никто не увидит, о чём вы общаетесь с нейросетью и какие ответы она вам предоставляет. Кроме того, вы не зависите от сторонней инфраструктуры, вам не страшны перебои в работе DeepSeek, которые могут быть вызваны неполадками на серверах или блокировками доступа со стороны провайдеров. DeepSeek можно использовать для решения очень сложных задач, в том числе в сферах математики и программирования.Потребуются программы Ollama и Docker Desktop. Также можно использовать браузер для работы с DeepSeek в удобном и простом графическом интерфейсе (подойдёт любой браузер — Chrome, Safari, «Яндекс Браузер» и т. п.)Скачайте Ollama , установите программу и запустите «Терминал» или командную строку, выполните команду, чтобы убедиться, что программа установилась корректно.Выполните командудля запуска языковой модели DeepSeek-R1.Теперь можно начинать общение с DeepSeek через команды. Командапозволит посмотреть доступные опции, а командасбрасывает контекст общения.Для использования веб-интерфейса потребуется интеграция Open WebUI с помощью программы Docker Desktop . Во время установки выберите опцию Use WSL2 instead of Hyper-V, а затем в настройках убедитесь, что эта опция установлена по умолчанию (если нет — поставьте галочку).Если на вашем компьютере не установлен компонент WSL2, Docker Desktop позволит поставить его. Он нужен для добавления подраздела Ubuntu, в котором работает DeepSeek. WSL2 также можно установить через «Терминал» или командную строку командойЗапустите Docker Desktop. При первом запуске программа предложит создать учётную запись.Откройте «Терминал» или командную строку и выполните командуПодождите завершения скачивания файлов, а затем перезагрузите компьютер.После этого Docker Desktop можно использовать в веб-интерфейсе в любом браузере. Нужно будет указать имя, адрес электронной почты и задать пароль для доступа к интерфейсу.Запустите браузер и перейдите по адресу http://localhost:3000/ Через несколько секунд загрузится веб-интерфейс Docker Desktop. В верхней части экрана нажмите на «Выберите модель», впишите в поисковую строку "DeepSeek-R1" и нажмите «Загрузить DeepSeek-R1 с Ollama.com».Подождите, пока языковая модель скачается на ваш компьютер. По завершении скачивания выберите эту модель, и можно начинать общаться с DeepSeek.Локальный вариант DeepSeek, в отличие от мобильных приложений и веб-версии, не очень хорошо владеет русским языком. Более качественные результаты получаются, если общаться на английском.Модель DeepSeek-R1 занимает менее 7 ГБ и специализируется на рассуждениях и логических задачах. Она является частью гораздо более обширной модели DeepSeek-V3, которую тоже можно скачать на ПК, но она займёт гораздо больше места — свыше 500 ГБ. Для её скачивания нужно при выборе модели вписать в поиск "DeepSeek-V3". DeepSeek работает локально на любых компьютерах, но лучше использовать машину с мощным процессором и высокопроизводительной видеокартой.