Установку обновлений Windows можно ускорить одним кликом

Александр



Сайт Neowin рассказал, как можно ускорить установку обновлений Windows 11. Это довольно просто — достаточно закрыть одно приложение.

Выяснилось, что обновления устанавливаются гораздо быстрее, если завершить работу приложения «Параметры». Прирост скорости составляет примерно 20%, что подтверждается несколькими замерами. К примеру, с запущенным приложением крупный набор патчей и апдейтов ставился почти 21 минуту, а после его закрытия всего за 17,5 минут.

Апдейты Windows устанавливаются через «Центр обновления Windows» в системном приложении «Параметры», однако закрытие этого приложения не прервёт скачивание и инсталляцию необходимых файлов, поскольку за это отвечает процесс MoUSO Core Worker Process, отследить работу которого при желании можно через «Диспетчер задач». По какой-то причине «Параметры» тормозят обновление, и никто пока не понимает, почему это происходит.

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Комментарии

Dmitriy
+866
Dmitriy
Мож вернули фишку из 95-й винды, где надо было мышкой круги наворачивать, чтобы установщик работал быстрее?
2 часа назад в 19:47
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