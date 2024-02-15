Установку обновлений Windows можно ускорить одним кликом

Сайт Neowin рассказал, как можно ускорить установку обновлений Windows 11. Это довольно просто — достаточно закрыть одно приложение.
Выяснилось, что обновления устанавливаются гораздо быстрее, если завершить работу приложения «Параметры». Прирост скорости составляет примерно 20%, что подтверждается несколькими замерами. К примеру, с запущенным приложением крупный набор патчей и апдейтов ставился почти 21 минуту, а после его закрытия всего за 17,5 минут.
Апдейты Windows устанавливаются через «Центр обновления Windows» в системном приложении «Параметры», однако закрытие этого приложения не прервёт скачивание и инсталляцию необходимых файлов, поскольку за это отвечает процесс MoUSO Core Worker Process, отследить работу которого при желании можно через «Диспетчер задач». По какой-то причине «Параметры» тормозят обновление, и никто пока не понимает, почему это происходит.
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