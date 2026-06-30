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Как проверить, не утекли ли ваши данные в базы данных, и что делать, если это произошло

Александр

Фото Magnific

Утечки персональных данных — одна из самых распространённых угроз в современном мире. Номера телефонов, паспортов и банковских карт, адреса электронной почты, пароли, ФИО и другие личные сведения регулярно попадают в открытый доступ в результате взломов сайтов, небрежного хранения информации или целенаправленных атак. Если ваши данные оказались в такой базе, это не обязательно приведёт к финансовым потерям, но значительно повышает риски: вы можете столкнуться с волной спама, мошеннических звонков или сообщений и попыток выведать ценную информацию с помощью социальной инженерии.

В этой статье мы разберём, как проверить, не скомпрометированы ли ваши данные, на какие сервисы можно положиться, как распознать признаки утечки и что делать, если информация о вас уже попала в чужие руки.

Способы проверки

Специализированные сервисы

Have I Been Pwned (HIBP) — самый известный и авторитетный международный сервис для проверки утечек. Созданный экспертом по безопасности Троем Хантом, он позволяет проверить email-адреса и номера телефонов. Сервис не показывает утёкшие пароли, а лишь сообщает факт утечки и перечисляет инциденты, в которых ваши данные были скомпрометированы. Также доступна подписка на уведомления о новых утечках.

Avast Hack Check — использует базу HIBP, но с более понятным представлением результатов.

Mozilla Monitor — интегрирован с браузером Firefox и может предупреждать об утечках при посещении сайтов.

LeakCheck — международный сервис с русскоязычной версией. Проверяет email, телефон, логин и ФИО.

Трекер утечек НКЦКИ — Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам запустил онлайн-сервис «Утекли ли Ваши данные? На сайте можно проверить, присутствуют ли в известных базах ваши логины, email или телефонные номера. Введённые пользователем данные нигде не сохраняются, а база утечек актуализируется несколько раз в неделю.


Фото Magnific

Сервисы операторов связи

Некоторые российские операторы предлагают своим абонентам встроенные инструменты для мониторинга утечек.

«Ростелеком» и Т2: в личном кабинете пользователь может запросить проверку, в результате которой получит отчёт с перечнем утекших данных в частично скрытом виде (ФИО, телефон, почта, адрес, пароли). Также отображается список скомпрометированных ресурсов и вероятная дата утечки. Услуга доступна в приложениях для Android и iOS.

Т2 запустил платную услугу автоматического мониторинга утечек за 100 рублей в месяц. Система круглосуточно сканирует источники на предмет утечек номеров телефонов. При обнаружении инцидента пользователь получает уведомление в мобильном приложении и SMS.

Дополнительные инструменты

Существуют также Telegram-боты и OSINT-инструменты, позволяющие проверить номер по базам утечек и открытым источникам. Они дают возможность быстро находить информацию по номеру телефона, нику и email, однако к таким инструментам стоит относиться с осторожностью: они могут принадлежать злоумышленникам.

Как распознать, что данные уже утекли

Абсолютно достоверного способа узнать, что ваши данные оказались у мошенников, не существует. Однако есть косвенные признаки, которые с высокой вероятностью указывают на компрометацию:

Резкий рост спама и подозрительных звонков. Если вы стали получать значительно больше нежелательных сообщений и звонков с незнакомых номеров — это один из главных маркеров утечки.

Незнакомцы проявляют осведомлённость. Если звонящие обращаются к вам по имени, знают ваши покупки или другие личные детали — вероятно, они получили эту информацию из слитой базы.

Активность в мессенджерах. Резкое увеличение подозрительных сообщений может свидетельствовать о том, что номер попал в базы, используемые мошенническими колл-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как «активный».


Фото Magnific

Что делать, если данные утекли

Если проверка показала, что ваш номер оказался в открытых базах, или вы заметили перечисленные выше признаки, рекомендуется предпринять следующие шаги.

Усилить настройки приватности в мессенджерах

 — Скрыть номер телефона от посторонних
 — Ограничить поиск аккаунта по номеру телефона
 — Запретить добавление в группы и чаты посторонними
 — Запретить сообщения от незнакомых людей

Сменить пароли на важных сервисах

Если вместе с номером телефона и логинами на сайтах утекли и пароли, их необходимо как можно скорее заменить на новые. Особое внимание стоит уделить банковским приложениям, почтовым ящикам и аккаунтам в социальных сетях.

Подключить двухфакторную аутентификацию

Там, где это возможно, стоит включить двухфакторную аутентификацию. Даже если злоумышленники получили ваш пароль, без второго фактора (кода из SMS или приложения-аутентификатора) они не смогут войти в аккаунт.

Проверить, не оформлены ли на вас лишние номера

Через сервис проверки SIM-карт на «Госуслугах» можно увидеть все номера, зарегистрированные на ваше имя, и при необходимости заблокировать подозрительные.

Сохранять бдительность

Если человек знает, что его данные слиты, и сохраняет бдительность, серьёзных последствий можно избежать. Главное — не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать коды из SMS незнакомцам и не доверять звонящим, даже если они представляются сотрудниками банков или государственных органов.

Выводы

Проверка личных данных на утечку — несложная, но полезная процедура, которая помогает оценить риски и вовремя принять меры. Для этого существует несколько категорий сервисов, каждый из них имеет свои особенности и ограничения, поэтому для более полной картины имеет смысл использовать комбинацию разных источников. Главное — помнить, что даже если ваши данные оказались в открытых базах, это не критичная проблема. Своевременная смена паролей, настройка приватности в интернет-сервисах и цифровая гигиена позволяют свести риски к минимуму. Будьте внимательны и не пренебрегайте базовыми правилами безопасности — это лучшая защита от мошенников.
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Комментарии (1)

+296
Gabriel
Утекли практически у 99,9% населения мира имеющего доступ к интернету.
Неделю назад узнал на работе что Palantir имеет доступ ко всем компьютерам на windows и macOS.
Эта штука ничего не копирует просто имеет доступ и обращается к данным по мере необходимости.
Про мобильные платформы информации нет , но доступ есть только не через ПО
Сегодня в 18:07
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