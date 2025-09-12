Выпущена утилита для создания сверхкомпактной сборки Windows 11. Так мало эта ОС никогда не занимала!

Фото freepik
Энтузиаст NTDEV представил экспериментальный скрипт Nano11, способный сократить размер установочного образа Windows 11 до рекордных 2,28 ГБ. Утилита проводит агрессивную оптимизацию, удаляя большинство системных служб, включая аудио, компонентное хранилище, «Центр обновлений», «Защитник Windows» и почти все встроенные драйверы устройств. После установки и применения LZX-сжатия система занимает всего 3,25 ГБ дискового пространства, что составляет менее 10% от стандартного объема установки Windows 11.
Важно подчеркнуть экспериментальный характер проекта — сам создатель предупреждает, что Nano11 является «экстремально агрессивным» решением, а полученная система полностью необслуживаема. Пользователи не смогут устанавливать обновления, добавлять или удалять компоненты, а также обновлять драйверы. Это делает сборку пригодной только для тестовых сред, разработки или виртуализации, где требуется минимальный образ ОС для запуска конкретного ПО.
Стоит помнить о рисках использования подобных инструментов, поскольку удаление системных компонентов может привести к нестабильной работе приложений и игр, требующих этих элементов. Потенциальные проблемы могут потребовать полной переустановки системы.