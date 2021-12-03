



Некоторые модели смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco поддерживают увеличение оперативной памяти за счёт выделения места из накопителя под дополнительный объём файла подкачки. Эта функция называется Memory Extension, и она становится доступна всё большему числу моделей с выпуском обновлённой версии MIUI 12.5.



Изначально с помощью Memory Extension можно было нарастить оперативную память на 1 ГБ, а теперь квота увеличена в три раза — до 3 ГБ. Для обычного использования не требуется увеличивать оперативку, это может пригодиться только для тяжеловесных приложений, для игр и запуска приложений с разделением экрана или в плавающих окнах.



Включить расширение оперативной памяти очень легко, это можно сделать нажатием всего одной кнопки в настройках. Главное — чтобы там была такая опция, а это зависит от конкретной модели смартфона, версии MIUI и региона, для которой выпущена прошивка. Например, известно, что она поддерживается на глобальных версиях Mi 10 Ultra, Redmi 10 и Poco F3.



Откройте «Настройки» и перейдите в «Дополнительные настройки». Если увидите раздел Memory Extension (или «Расширение памяти»), зайдите в него и активируйте эту опцию. Перезапустите смартфон и проверьте в настройках объём оперативной памяти — если её стало больше, значит, вы всё сделали правильно.







Скорее всего, с выпуском обновления MIUI 13 в следующем году смартфонов, поддерживающих Memory Extension, станет больше, а это значит, что увеличить оперативную память можно будет даже на тех смартфонах, которые сейчас не поддерживают эту функцию.







